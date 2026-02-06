Chứng khoán tháng 1: VN-Index tăng điểm, thanh khoản "bốc hơi" gần 50%

Báo cáo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) cho biết kết thúc tháng Một, VN-Index đạt 1.829 điểm, duy trì đà tăng 2,5% so với tháng trước đó. Phần lớn các chỉ số đều tăng điểm, như ngành năng lượng, tiêu dùng không thiết yếu, dịch vụ tiện ích. Tuy nhiên, ngành bất động sản và công nghiệp ghi nhận diễn biến giảm.

Thanh khoản thị trường cũng giảm sâu. Giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 34.703 tỷ đồng/ngày, giảm gần 47% so với tháng trước. Top 5 cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất tháng gồm VIX, VCB, VIC, HDB, VHM.

Thanh khoản sàn HoSE giảm mạnh trong tháng đầu năm (Ảnh: Hữu Khoa).

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 5.545 tỷ đồng trong tháng đầu năm. Trong khi đó, 5 mã được mua ròng nhiều nhất là MBB, FPT, TCX, VPB, HPG.

Cũng theo đơn vị này thống kê, giá trị vốn hóa trên HoSE đạt hơn 8,53 triệu tỷ đồng, tương đương 66,42% GDP năm 2025. Thị trường có 54 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 6 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty Vinhomes (VHM), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Ngân hàng Công Thương Việt Nam (CTG) và Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS).

Hoạt động niêm yết cũng được đánh giá sôi động, khi 4 cổ phiếu mới chào sàn, gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn (TSA), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KLB), Công ty Cổ phần Rau Quả Thực phẩm An Giang (ANT) và Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC).