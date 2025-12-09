Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ và Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica vừa cập nhật tình hình sức khỏe của Henry sau tai nạn khiến cô rơi khỏi sân khấu ngày 19/11 tại Thái Lan, trong vòng sơ khảo của cuộc thi.

Theo thông cáo, cú ngã đã dẫn đến xuất huyết nội sọ kèm bất tỉnh, gãy xương, rách mặt và nhiều chấn thương nghiêm trọng khác. Ngay sau tai nạn, Henry được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) tại Bangkok (Thái Lan).

Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica Gabrielle Henry tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 trước khi bị ngã (Ảnh: MU).

“Cô ấy vẫn trong tình trạng nguy kịch, được theo dõi thần kinh liên tục và cần giám sát của đội ngũ chuyên gia 24/24”, ban tổ chức cho biết. Henry dự kiến sẽ được đưa về Jamaica trong những ngày tới cùng đội ngũ y tế hộ tống và tiếp tục điều trị tại bệnh viện trong nước.

Trong tuyên bố mới nhất, đại diện Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica cho biết Henry rất mong được trở về nhà: “Cô ấy háo hức gặp lại gia đình và người hâm mộ trong thời gian gần”.

Trước đó, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Henry trượt chân và ngã khỏi mép sân khấu, khi đang tạo dáng trong bộ váy đính đá màu cam và giày cao gót, đã lan truyền nhanh chóng trên mạng vào ngày 19/11.

Gabrielle Henry bị chấn thương sọ não, gãy xương và rách mặt sau cú ngã (Ảnh: Instagram).

Vài giờ sau tai nạn, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica thông báo Henry được đưa đến bệnh viện Paolo Rangsit gần Bangko và không có chấn thương đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, cập nhật sau đó cho thấy tình trạng của cô phức tạp hơn dự đoán ban đầu.

Chị gái của Henry - Tiến sĩ Phylicia Henry-Samuels - cho biết Henry “không khỏe như kỳ vọng” và phải nằm trong ICU (chăm sóc tích cực) tối thiểu 7 ngày để được theo dõi chặt chẽ.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica kêu gọi cộng đồng “tiếp tục cầu nguyện cho Gabrielle” và mong công chúng tránh lan truyền thông tin sai lệch gây tổn thương cho gia đình.

“Điều quan trọng nhất với chúng tôi lúc này là sự hồi phục của Gabrielle và sự riêng tư của những người thân yêu”, tuyên bố nêu rõ.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cũng khẳng định sẽ tài trợ toàn bộ chuyến bay hồi hương có nhân viên y tế hộ tống và chi trả mọi chi phí điều trị phát sinh liên quan tới sự cố cho người đẹp Jamaica.

Do chấn thương, Gabrielle Henry không thể tham dự chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica vào tháng 8, là sinh viên ngành nhãn khoa và nhà hoạt động vì người khiếm thị. Quỹ See Me do cô sáng lập hỗ trợ giáo dục và cơ hội kinh tế cho người mù hoặc thị lực kém.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra từ ngày 2/11 đến ngày 21/11 tại Thái Lan, liên tục vướng lùm xùm từ khâu tổ chức. Kết quả chung kết cũng trở thành tâm điểm tranh cãi khi chiến thắng của đại diện Mexico - Fátima Bosch - bị nghi thiếu minh bạch.

Ngay sau đêm đăng quang, một á hậu của cuộc thi đã tuyên bố trả lại danh hiệu và rời khỏi tổ chức. Nhiều thí sinh và giám khảo của cuộc thi cũng lên tiếng tố cáo kết quả cuộc thi thiếu công bằng và được tổ chức thiếu chuyên nghiệp.