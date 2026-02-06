NSƯT Nguyệt Hằng tuổi 53: Được Trung Anh khen diễn đỉnh, là bà ngoại xì tin

Trong Lằn ranh chiếu trên VTV, NSƯT Nguyệt Hằng vào vai bà Tứ, một người hết lòng vì chồng con, luôn đứng sau quán xuyến việc nhà cửa, để ông Sách (NSND Trung Anh đóng) yên tâm công tác. Cuối cùng, bà lại bị chồng mình phản bội.

Ở phân đoạn cuối phim, NSƯT Nguyệt Hằng đã có màn “xử cao tay” người chồng ngoại tình thu hút hàng triệu lượt xem.

NSND Trung Anh - người đóng cặp với Nguyệt Hằng trong Lằn ranh - cũng bày tỏ sự thán phục dành cho bạn diễn. Nam nghệ sĩ viết: “Đoạn này Nguyệt Hằng diễn quá hay luôn. Mãi đỉnh”.

NSƯT Nguyệt Hằng cho biết, chị đặc biệt ấn tượng với chiều sâu kịch bản và tâm lý nhân vật Tứ. Với mỗi vai, chị đều tìm ra cách diễn khác nhau để các nhân vật không bị trùng lặp về tính cách, để khán giả luôn thấy sự sáng tạo, nỗ lực của người nghệ sĩ.

Vào tháng 3/2025, Nguyệt Hằng đã chuyển công tác sang Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Nữ diễn viên cho hay, việc đi dạy không quá xa lạ nhưng trước chị chỉ là cộng tác viên, giảng viên thỉnh giảng... Giờ đứng trên lớp với cương vị một nhà giáo nên chị thấy mình cần phải trau dồi hơn vào phương pháp sư phạm.

"Lên lớp, công việc có bận rộn hơn nhưng tôi không ngại. Khi ở Nhà hát Tuổi trẻ, tôi đã quen với giờ giấc chính xác, nghiêm túc nên việc đến sớm hay về muộn không thành vấn đề. Thậm chí, nhiều khi đứng lớp, tôi thường dạy quá giờ vì thấy tiếc, không muốn dừng lại giữa chừng", chị tâm sự với phóng viên Dân trí.

Ở tuổi 53, Nguyệt Hằng cho biết có nhiều ước mơ nhưng bản thân không phải người cầu toàn, chỉ làm tốt những gì mình phụ trách. Hiện, đam mê của chị là giảng dạy và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

Ngoài việc đi dạy, đi làm phim, Nguyệt Hằng cũng thường xuyên gặp gỡ bạn bè. Chị chơi thân với các nghệ sĩ như: Tú Oanh, Khánh Huyền... Những lúc rảnh, chị cùng đồng nghiệp đi uống cà phê hoặc đến nhà vườn của nghệ sĩ Tú Oanh để tham quan, thu hoạch hoa quả.

Về đời tư, Nguyệt Hằng được ngưỡng mộ khi hôn nhân bền chặt cùng Anh Tuấn. Nguyệt Hằng cho biết, nhiều người nhìn ông xã chị, tưởng rất "hổ báo" nhưng anh lại là người chiều vợ, chiều con hết mực.

"Anh ấy thiệt thòi vì hồi trẻ vất vả, xa bố mẹ nên tự lập từ nhỏ. Bất kể vợ con thèm món gì, anh sẵn sàng vào bếp, dù là nửa đêm. Còn những việc khác trong nhà, anh ấy không thích, tất nhiên là tôi cũng không để cho anh ấy phải bận tay.

Anh Tuấn thường nói tếu "vợ là nhất" nên ở nhà, tôi cũng nhõng nhẽo với chồng. Các việc liên quan đến con cái, tôi thường là người quyết định và anh ấy luôn ủng hộ'', chị nói.

Đến nay, họ có 4 người con, 3 gái, 1 trai. Trong đó, con gái út mới học cấp 1. Nữ nghệ sĩ cũng lên chức bà ngoại, từng sang Đức một thời gian để chăm cháu ngoại.

Nữ diễn viên cho biết, ở thời đại 4.0 nên việc cập nhật thông tin của giới trẻ rất nhanh, nếu có gì không hiểu, con gái chị sẽ "tra google" và hỏi bác sĩ nên chị và con gái chăm em bé nhẹ nhàng hơn.

Chị cũng tự nhận mình là bà ngoại xì tin khi có tính cách trẻ trung, dùng mạng xã hội thành thạo không kém giới trẻ, chị cũng không áp đặt con cái phải theo ý mình.

Nguyệt Hằng sinh năm 1973 tại Hà Nội, được biết đến qua các vai diễn như: Lâm Oanh (Những người sống quanh tôi), Bảo Trinh (Bí mật Eva), Tuệ Lâm (Vệt nắng cuối trời), Chi (Bánh đúc có xương), Hoài (Hãy nói lời yêu), Bằng (Đấu trí), vai mẹ chồng "quốc dân" (Đừng làm mẹ cáu)…

Mỗi vai diễn của Nguyệt Hằng đều toát lên được "màu sắc" về diễn xuất và sự đa đoan trong tính cách của nhân vật. Đặc biệt, giọng lồng tiếng của Nguyệt Hằng gây được thiện cảm, khiến nhiều khán giả "nhớ mãi không quên".

Ảnh: Facebook nhân vật, Nguyễn Hà Nam