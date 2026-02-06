Xuân Hinh: "Tôi có thể kiếm tiền dễ dàng nhờ đi hát thay vì đóng phim"

Tối 2/6, phim điện ảnh Mùi phở do Minh Beta đạo diễn đã có buổi công chiếu tại TPHCM, với sự tham gia của dàn diễn viên gồm Xuân Hinh, Thu Trang, Hà Hương, Tiến Lộc…

Mùi phở đánh dấu lần đầu tiên Xuân Hinh tham gia một dự án điện ảnh. Nghệ sĩ khiêm tốn tự nhận mình chỉ là "mầm non mới nhú" trong lĩnh vực này.

Các diễn viên trong phim "Mùi phở" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Chia sẻ sau buổi chiếu phim, Xuân Hinh nói: "Ở tuổi này rồi, tôi đã cố gắng hết mình, làm những gì có thể. Trong nghệ thuật, có những điều không phải lúc nào cũng toại nguyện, nhưng xem xong phim, tôi thấy bằng lòng với bản thân. Tôi thấy xúc động và vui".

Theo nam nghệ sĩ, việc tham gia Mùi phở không đặt nặng yếu tố doanh thu hay sự đón nhận của khán giả. Điều ông hướng đến là giá trị văn hóa và sự lan tỏa xã hội của tác phẩm.

"Mục đích của tôi là làm vì "uống nước nhớ nguồn", tri ân văn hóa dân tộc. Ở tuổi này, lời hay lỗ không còn quá quan trọng nữa. Tôi nghĩ người nghệ sĩ cần tạo được tác động cho cuộc đời và xã hội thông qua tác phẩm của mình", ông bày tỏ.

Xuân Hinh cũng thẳng thắn cho biết, nếu xét về thu nhập, ông hoàn toàn có thể kiếm tiền dễ dàng hơn từ việc biểu diễn hay ca hát.

"Nhưng để được tham gia một dự án điện ảnh mang ý nghĩa lan tỏa văn hóa như thế này thì vui lắm. Tôi chỉ mong mình còn đủ sức khỏe để không chỉ làm phim về văn hóa miền Bắc mà cả miền Trung, miền Nam cũng vậy", ông nói.

Nghệ sĩ Xuân Hinh lần đầu đóng phim điện ảnh (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Ở góc độ nhà sản xuất và đạo diễn, Minh Beta cho biết anh chủ động lựa chọn những gương mặt tiêu biểu cho từng vùng miền, trong đó nghệ sĩ Xuân Hinh đại diện cho miền Bắc và diễn viên Thu Trang đại diện cho miền Nam, nhằm tạo sự kết nối đa dạng với khán giả cả nước.

Trả lời câu hỏi về lo ngại Mùi phở có thể nghiêng nhiều về văn hóa đời sống phía Bắc, khó tiếp cận khán giả các vùng miền khác, đạo diễn Minh Beta cho rằng: "Một bộ phim có giá trị, truyền tải được những cảm xúc chân thực thì hoàn toàn có thể chạm đến khán giả dù họ ở đâu. Khán giả Việt Nam vẫn xem rất nhiều phim nước ngoài nếu đó là sản phẩm chất lượng".

Nghệ sĩ Xuân Hinh cho rằng sự khác biệt không phải rào cản mà là nét phong phú của văn hóa Việt Nam. "Văn hóa và ẩm thực Việt giống như một mâm cơm có nhiều món. Miền Nam có những món người Bắc rất thích và ngược lại. Việc có người thích hay không thích một bộ phim là chuyện bình thường", ông bày tỏ.

Phim "Mùi phở" mang đậm văn hóa miền Bắc (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Ở tuổi 63, Xuân Hinh thừa nhận việc theo kịp nhịp làm phim cùng lớp diễn viên trẻ không hề dễ dàng. Tuy vậy, ông xem Mùi phở như một kỷ niệm đẹp trong đời làm nghề.

"Tôi đã làm hết mình rồi, phim hay hoặc dở, thì với tôi cũng là một kỷ niệm rất vui", nghệ sĩ nói.

Mùi phở dự kiến ra rạp mùng 1 Tết Nguyên đán 2026, xoay quanh đại gia đình ông Mùi, chủ quán phở gia truyền nổi tiếng. Mong muốn truyền nghề cho cháu đích tôn của ông vấp phải sự phản đối của các thành viên khác, từ đó làm bật lên những mâu thuẫn thế hệ trong gia đình.