Có con ở tuổi xế chiều, tài tử “Tân dòng sông ly biệt” vẫn vất vả mưu sinh

Khấu Chấn Hải (SN 1954) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Ông từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như: Gia tộc kim phấn, Kinh hoa yên vân, Cách cách lấy chồng, Dương môn hổ tướng… Nhờ thường xuyên đảm nhận các vai gia chủ, lão gia quyền uy, nam diễn viên được khán giả ưu ái gọi là “lão gia quốc dân”.

Khấu Chấn Hải trong dự án nổi tiếng "Tân dòng sông ly biệt" (Ảnh: Sina).

Năm 2001, Tân dòng sông ly biệt lên sóng và nhanh chóng tạo nên cơn sốt khắp châu Á, trong đó có Việt Nam. Phim xoay quanh câu chuyện gia đình họ Lục do Lục Chấn Hoa (Khấu Chấn Hải thủ vai) làm chủ, lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1930, thời kỳ chiến tranh Trung - Nhật.

Trong phim, Lục Chấn Hoa kết hôn với 9 người vợ, song chỉ còn lại 2 người ở giai đoạn cuối. Bên cạnh những mâu thuẫn gia đình phức tạp, tác phẩm còn khắc họa mối tình đầy trắc trở giữa 4 nhân vật: Lục Y Bình (Triệu Vy đóng), Hà Thư Hoàn (Cổ Cự Cơ đóng), Lục Như Bình (Lâm Tâm Như đóng) và Đỗ Phi (Tô Hữu Bằng đóng).

Trong vai Lục Chấn Hoa - một vị tướng về hưu với vẻ ngoài nghiêm khắc, hung dữ nhưng sâu bên trong là người cha yêu thương con cái, nam diễn viên từng khiến không ít khán giả “ghét ra mặt” vì sự lạnh lùng, hà khắc với cô con gái Y Bình.

Với Khấu Chấn Hải, đây được xem là vai diễn để đời, đồng thời cũng khiến ông gặp khó khăn khi tìm kiếm những vai diễn tương tự về sau. Hơn 20 năm sau khi Tân dòng sông ly biệt lên sóng, cuộc sống của Khấu Chấn Hải đã có nhiều đổi thay.

Tài tử Khấu Chấn Hải và vợ kém 22 tuổi (Ảnh: Sina).

Về đời tư, Khấu Chấn Hải từng kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Chương Tiểu Huệ và có 1 con gái chung. Sau ly hôn, vợ cũ giành quyền nuôi con. Năm 2007, ông tái hôn với Lý Đình, người đẹp kém ông 22 tuổi. Vợ chồng nam diễn viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc với sự ra đời của 3 người con, gồm 2 trai và 1 gái.

Ở tuổi 72, Khấu Chấn Hải vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, song tuổi tác khiến ông không còn nhận được nhiều vai diễn phù hợp. Để mưu sinh, nam diễn viên mở tài khoản mạng xã hội, nhận hợp đồng quảng cáo, thậm chí biểu diễn tại các khu du lịch.

Con trai cả của nam diễn viên từng không muốn nhắc đến cha ở trường vì cảm thấy tự ti. Không phải do mối quan hệ gia đình, mà bởi Khấu Chấn Hải quá lớn tuổi so với phụ huynh của bạn bè cùng trang lứa, khiến cậu bé cảm thấy khác biệt.

Khấu Chấn Hải bên 2 con nhỏ tham gia sự kiện nghệ thuật (Ảnh: Sina).

Dù vẫn phải làm việc chăm chỉ khi đã ngoài 70 tuổi, Khấu Chấn Hải cho biết ông hài lòng với cuộc sống hiện tại khi có người vợ thấu hiểu và những đứa con ngoan ngoãn, học giỏi.

Con trai cả của ông học văn hóa tốt, trong khi 2 con nhỏ hơn lại bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Con trai út thậm chí đã ký hợp đồng với studio nghệ thuật và từng biểu diễn chung sân khấu Gala mừng Xuân cùng bố mẹ.

Khoảng cách tuổi tác lớn với các con cũng mang đến cho ông không ít tình huống dở khóc dở cười. Nam diễn viên từng chia sẻ: “Khi con trai ra đời, tôi đã 53 tuổi. Có con muộn là niềm vui lớn, nhưng lúc đó tôi đang quay một bộ phim quan trọng và xa nhà suốt nửa năm. Những khoảnh khắc đầu đời của con như lần đầu mở mắt, tập nói, tập đi, tôi chỉ được nghe vợ kể qua điện thoại”.