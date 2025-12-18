Những rắc rối pháp lý của doanh nhân người Mexico Raúl Rocha Cantú nổ ra chỉ vài tuần sau đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74, làm dấy lên làn sóng quan tâm và tranh cãi trong dư luận quốc tế.

Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Raúl Rocha Cantú (Ảnh: Getty Images).

Theo tờ Reforma, Raúl Rocha Cantú đã nộp tài liệu cho cơ quan chức năng, trong đó thừa nhận hai lần đầu tư tổng cộng khoảng 116.000 USD để mua nhiên liệu, với kỳ vọng được hoàn vốn kèm lợi nhuận từ hoạt động phân phối nhiên liệu. Tuy nhiên, giao dịch này bị xác định là nằm trong chuỗi hoạt động buôn lậu nhiên liệu bất hợp pháp.

Lời thú nhận được đưa ra trong bối cảnh doanh nhân này trước đó đã bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động buôn bán ma túy, vũ khí và nhiên liệu xuyên biên giới giữa Guatemala và Mexico.

Một công tố viên liên bang Mexico đã ban hành lệnh bắt giữ, đồng thời Đơn vị Tình báo Tài chính (UIF) phong tỏa toàn bộ tài khoản ngân hàng của ông tại Mexico.

Cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét một số bất động sản liên quan đến Raúl Rocha Cantú, được cho là thu giữ nhiều tài liệu về các khoản chuyển tiền và đóng góp tài chính cho tổ chức tội phạm.

Raúl Rocha Cantú nắm quyền điều hành Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2 năm gần đây (Ảnh: Getty Images).

Đến thời điểm hiện tại, cả Raúl Rocha Cantú và Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) đều chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các câu hỏi của truyền thông.

Các diễn biến pháp lý mới nhất xảy ra ngay sau loạt ồn ào liên quan đến nghi vấn thiếu minh bạch trong kết quả cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Tháng 11 vừa qua, Raúl từng tuyên bố: “Tôi quá mệt mỏi và chán ngán với những lời bàn tán. Tôi không muốn tiếp tục dính líu đến những chuyện như thế này”, đồng thời úp mở khả năng bán lại cổ phần tại MUO.

Raúl Rocha Cantú là người hâm mộ lâu năm của các cuộc thi sắc đẹp và sở hữu danh mục đầu tư đa ngành tại Mexico. Năm 2024, ông mua 50% cổ phần Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ và hợp tác cùng doanh nhân chuyển giới Thái Lan Anne Jakrajutatip, CEO JKN Global Group.

Tháng 1/2024, MUO công bố liên minh chiến lược giữa JKN Global Group và Legacy Holding Group (Mexico), do Raúl điều hành. Theo thỏa thuận, Legacy Holding Group phụ trách khu vực Bắc và Nam Mỹ, trong khi JKN chịu trách nhiệm tại châu Á và các thị trường còn lại.

Raúl Rocha Cantú sau chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MU).

Raúl Rocha Cantú từng được truyền thông Mexico gọi là “vua sòng bạc” khi sở hữu Casino Royale. Tháng 8/2011, sòng bạc này bị tấn công và phóng hỏa, khiến 52 người thiệt mạng. Dù vụ việc gây chấn động dư luận, ông sau đó được Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Mexico miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Proceso, ông Raúl cũng từng vấp phải chỉ trích vì không bồi thường cho gia đình các nạn nhân theo quy định pháp luật. Sau nhiều năm chịu áp lực dư luận, ông dần chuyển hướng sang lĩnh vực giải trí và kinh doanh sắc đẹp.

Hiện tại, Raúl Rocha Cantú là Chủ tịch Legacy Holding Group - tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, hàng không, khách sạn, giải trí và ẩm thực. Ông đồng thời giữ chức Chủ tịch kiêm CEO CYMSA và từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong các tổ chức kinh tế, thương mại của Mexico.