Phim mới lên sóng giờ vàng VTV gây tranh cãi vì cảnh “nóng”

Cảnh diễn viên Thanh Sơn bị sàm sỡ trong phim "Đồng hồ đếm ngược" (Video: VTV).

Ở tập 2 phim Đồng hồ đếm ngược, nhân vật Thành do Thanh Sơn thủ vai rơi vào tình huống bị ép thực hiện những vũ đạo gợi cảm để mua vui cho một nhóm phụ nữ trung niên.

Phân cảnh được dàn dựng trực diện, lột tả rõ sự bàng hoàng, xấu hổ và nỗi đau của một người trẻ buộc phải đánh đổi lòng tự trọng vì áp lực mưu sinh.

Chính chi tiết này đã khiến nhiều khán giả cảm thấy sốc khi phim được phát sóng vào khung giờ có đông người xem, trong đó có cả trẻ em, người già.

Cảnh nhân vật Thành bị phụ nữ trung niên "sàm sỡ" gây tranh cãi (Ảnh: Chụp màn hình).

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, ý kiến khán giả nhanh chóng chia thành 2 luồng trái chiều. Một bộ phận cho rằng cảnh quay phản cảm, vượt quá giới hạn chấp nhận của phim truyền hình giờ vàng. Số khác lại nhìn nhận đây là một lựa chọn táo bạo, phản ánh hiện thực gai góc mà nhân vật phải đối mặt.

Khán giả Bùi Tuấn Dũng bày tỏ: “Phim truyền hình có ngôn ngữ riêng, cách thể hiện riêng và khán giả rất riêng, cụ thể là có cả người già và trẻ nhỏ. Hình như có sự nhầm lẫn trong quan điểm làm phim, trình diễn và thể hiện thì phải?”.

Không ít ý kiến bày tỏ sự lo ngại về định hướng nội dung của phim khi được phát sóng vào khung giờ vàng. Khán giả Đỗ Thảo đặt câu hỏi: “Phim chiếu giờ vàng, không biết VTV muốn truyền thông điệp gì đến người xem qua những cảnh nóng này?”.

Khán giả Nguyễn Hào nhận xét: “Bộ phim này ngay tập đầu tôi đã không thích. Phim VTV mà như phim 18+ (phim người lớn), chỉ thấy ôm ấp, hôn hít nhau”.

Khán giả Nguyễn Hạnh chia sẻ: “Nhà có cháu nhỏ, xem phải tắt vội. Sao VTV chiếu phim lúc 20h, cả người lớn trẻ nhỏ cùng xem mà để cảnh 18+ lên sóng, còn kéo dài, VTV không có kiểm duyệt phim giờ vàng à?

Phim dở quá, kịch bản phải câu view (hút người xem) bằng mấy cảnh này sao? Nếu phim có nhiều cảnh phản cảm mà trẻ em không nên xem lúc 20h, thì VTV nên thu xếp giờ chiếu muộn hơn dành cho người lớn. Hoặc nên có đánh dấu hạn chế trẻ dưới 15 tuổi chẳng hạn, giống như phim chiếu rạp”.

Tập 1 của bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" có nhiều cảnh hôn nồng cháy (Ảnh: Chụp màn hình).

Khán giả lớn tuổi cũng cho rằng cách thể hiện của phim gây cảm giác phản cảm. Khán giả Lưu Thẫm nhận xét: “Tập 1 thì hôn hít thái quá, cứ dính vào nhau, tập 2 mấy bà già xâu xé một thanh niên, những người già chúng tôi xem thấy lố bịch quá, chả ra làm sao...".

Khán giả John Trần nhìn vấn đề ở góc độ khác: “Thực ra cảnh nóng không đáng sợ, quan trọng là cảnh đó có tác dụng gì trong việc truyền tải giá trị hay thông điệp hay không. Nếu không có ý nghĩa thì chỉ cần một phân cảnh hôn thôi cũng đã trở thành thừa thãi, phản cảm. Còn nếu có dụng ý nghệ thuật, kể cả là cảnh trần trụi, người xem cũng không thấy khó chịu”.

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả lại dành lời khen cho Thanh Sơn vì sự dấn thân cho vai diễn. Theo nhóm ý kiến này, phân cảnh gây tranh cãi không nhằm mục đích câu khách mà để đẩy cao bi kịch tâm lý của nhân vật, cho thấy cái giá phải trả khi theo đuổi đam mê trong hoàn cảnh bế tắc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện ê-kíp sản xuất cho biết không đưa ra bình luận về phản ứng của khán giả với những cảnh nóng nêu trên.

Đồng hồ đếm ngược xoay quanh hành trình của Thành - chàng trai 30 tuổi đam mê diễn xuất nhưng chật vật mưu sinh. Bên cạnh những lát cắt hiện thực gai góc, bộ phim còn đan cài yếu tố kỳ ảo khi nhân vật có khả năng trò chuyện với chú chó cưng và nhìn thấy tuổi thọ của người khác.

Năng lực đặc biệt này kéo Thành vào hành trình chạy “đồng hồ sinh mệnh” để cứu mẹ, đồng thời mở ra mối liên kết với nhân vật Hà Chi do Hoàng Hà đảm nhận...