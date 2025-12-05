Hết bị khán giả đòi tước vương miện, tân Hoa hậu Hoàn vũ lại bị kiện

Theo Tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (MGI), những phát ngôn của Fátima Bosch trước truyền thông đã gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức.

Đại diện MGI cho rằng người đẹp Mexico đã hiểu sai phát biểu bằng tiếng Anh của ông Nawat tại sự kiện thuộc khuôn khổ Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ngày 4/11, khiến vị chủ tịch bị dư luận chỉ trích dữ dội.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Fátima Bosch đang đối mặt với một nhiệm kỳ đầy sóng gió (Ảnh: MU).

MGI cho biết Fátima Bosch đã “nghe nhầm” và quy kết ông Nawat xúc phạm mình. Sau khi tranh cãi xảy ra, cô rời khỏi hội trường, kéo theo nhiều thí sinh khác, khiến buổi trao sash (dải băng tên) bị gián đoạn.

Dù đã nhận ra sự hiểu lầm, Fátima Bosch vẫn tiếp tục đưa ra các phát biểu được cho là sai lệch, khiến hình ảnh của ông Nawat tiếp tục bị tổn hại.

Ông Nawat đã nộp đơn kiện lên tòa án Thái Lan vào ngày 12/11, yêu cầu tân hoa hậu dừng phát tán thông tin không chính xác và khẳng định MGI sẽ tiếp tục có biện pháp mạnh nếu vụ việc kéo dài.

Căng thẳng tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Ngày 4/11, cuộc khẩu chiến giữa Fátima Bosch và ông Nawat tại lễ trao sash trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế. Theo USA Today, ông Nawat bị cho là dùng lời lẽ gay gắt khi Bosch từ chối tham gia buổi chụp hình cho nhà tài trợ.

Hoa hậu Hoàn vũ Fátima Bosch chụp ảnh cùng ông Nawat (trái) và Chủ tịch MUO sau chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MUO).

Doanh nhân Thái Lan bị cáo buộc có lời miệt thị, khiến Fátima Bosch đứng dậy rời khỏi hội trường. Nhiều thí sinh, trong đó có đương kim Hoa hậu Hoàn vũ, cũng rời đi theo, buộc sự kiện phải dừng giữa chừng.

Sau vụ việc, Bosch tuyên bố cô “không hối tiếc” khi lên tiếng: “Tôi không phải con búp bê chỉ biết thay đồ theo ý người khác. Tôi tham dự cuộc thi để nói lên tiếng nói của phụ nữ trên toàn thế giới. Hãy tin vào sức mạnh của chính mình. Đừng bao giờ để người khác khiến bạn nghi ngờ giá trị bản thân. Khi bạn mạnh mẽ, tiếng nói của bạn sẽ được lắng nghe”.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) sau đó ra thông cáo khiển trách ông Nawat, khẳng định phát ngôn của ông “thiếu tôn trọng, đi ngược giá trị trao quyền cho phụ nữ”. Nhiều kênh truyền thông quốc tế như People, New York Post, Hola Magazine, Kursiv Media… đều chỉ trích hành vi của ông.

Hoa hậu Fátima Bosch khẳng định, vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2025 hoàn toàn xứng đáng với cô (Ảnh: MU).

Hoa hậu Hoàn vũ 2023 Sheynnis Palacios và Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Kjær Theilvig lần lượt lên tiếng bênh vực Bosch, nhấn mạnh giá trị tiếng nói của phụ nữ trong cuộc thi.

Trước sức ép dư luận, ông Nawat đã xin lỗi, cho rằng sự cố xuất phát từ “hiểu lầm ngôn ngữ”. Sau vụ việc, MUO thông báo cảnh cáo và hạn chế quyền của ông Nawat tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Đây được xem là một trong những ồn ào lớn nhất của mùa giải.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tiếp tục đối mặt tranh cãi

Dù cuộc thi đã khép lại từ tháng 11, dư âm tiêu cực chưa dừng lại. Ngay sau đêm chung kết, danh hiệu Hoa hậu của Fátima Bosch bị đặt dấu hỏi. Nghi vấn cô “mua giải” nhờ quan hệ thân thiết với lãnh đạo MUO lan rộng trên mạng xã hội.

Trang chính thức của Hoa hậu Hoàn vũ và tài khoản cá nhân của Bosch liên tục bị tấn công, nhiều khán giả yêu cầu cô trả lại vương miện. Người đẹp Mexico khẳng định cô xứng đáng với danh hiệu nhờ nỗ lực và màn thể hiện thuyết phục ở chung kết.

Fátima Bosch đang có mặt tại Mỹ để thực hiện vai trò của Hoa hậu Hoàn vũ (Ảnh: Getty Images).

Trả lời phỏng vấn mới đây, cô cho biết: "Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ vương miện. Tôi không ở đây vì danh tiếng, làm người mẫu hay kiếm chồng. Tôi ở đây vì Chúa đã đặt một mục đích vào trái tim tôi", "Bạn có thể mua vương miện ở trung tâm thương mại nhưng chắc chắn không phải ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ".

Bosch đang thực hiện nhiệm vụ tại Mỹ và chuẩn bị công du nhiều nước.

Fátima Bosch (SN 2000) là người mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang tại Mexico. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Mexico 2025 vào tháng 9. Người đẹp tốt nghiệp Đại học Universidad Iberoamericana, chuyên ngành Thiết kế thời trang và may mặc.

Sở hữu chiều cao 1,74m, gương mặt sắc nét và thương hiệu thời trang riêng, Bosch được chú ý ngay từ đầu mùa thi. Cô lớn lên trong gia đình có nền tảng chính trị - kinh doanh nổi tiếng tại Mexico.