Sáng 21/11, chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra và thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ sắc đẹp toàn cầu.

Trước giờ G, nhiều chuyên trang đã đưa ra dự đoán cuối cùng, trong đó Hương Giang được kỳ vọng lọt top 30 nhờ câu chuyện truyền cảm hứng và màn thể hiện tích cực suốt hơn 3 tuần tại Thái Lan.

Nhiều người hâm mộ quốc tế bất ngờ khi Hương Giang không lọt top 30 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MUT).

Tuy nhiên, khi MC công bố top 30, sự vắng mặt của đại diện Việt Nam khiến không ít khán giả hụt hẫng.

Bên cạnh đó, kết quả năm nay xuất hiện nhiều gương mặt ngoài dự đoán, như đại diện Trung Quốc hay Palestine, bên cạnh các ứng viên mạnh quen thuộc như Thái Lan, Philippines, Venezuela, Colombia. Sự vắng mặt của các thí sinh được đánh giá cao từ đầu mùa giải như Ecuador, Argentina, Australia cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Ngay sau khi danh sách top 30 được đăng tải, phần bình luận trên trang chủ Hoa hậu Hoàn vũ xuất hiện hàng chục nghìn ý kiến. Một số người cho rằng có dấu hiệu “bất công” với đại diện Việt Nam, số khác đánh giá kết quả năm nay “khó hiểu”.

Một vài bình luận tiêu biểu: “Không có Việt Nam sao? Thật khó hiểu. Tôi là người hâm mộ Thái Lan”; “Cô ấy xứng đáng đi xa hơn. Gửi cái ôm từ Philippines”; “Tôi là khán giả Campuchia và tin Việt Nam xứng đáng vào top 30”…

Trong bối cảnh cảm xúc bị đẩy lên cao, nhiều người hâm mộ Việt Nam đã kêu gọi cộng đồng giữ bình tĩnh, không tấn công cuộc thi hoặc các thí sinh khác, tránh dùng ngôn từ tiêu cực gây ảnh hưởng hình ảnh quốc gia.

Không chỉ Hương Giang, một số đại diện mạnh của mùa giải năm nay cũng vắng mặt trong top 30 (Ảnh: MUT).

Dù không lọt top 30, hành trình của Hương Giang vẫn được đánh giá là truyền cảm hứng khi cô trở thành người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ, mang tiếng nói cho cộng đồng LGBT (cộng đồng người chuyển giới, đồng tính và lưỡng tính).

Ngoài kết quả của Hương Giang, phần công bố giải Thí sinh được yêu thích cũng gây tranh cãi khi người chiến thắng là đại diện Paraguay. Nhiều ý kiến cho rằng đại diện Philippines mới là người nhận được nhiều bình chọn hơn.

Trong khi đó, top 5 năm nay cũng khiến khán giả tranh luận. Nhiều người nhận định các đại diện Thái Lan, Philippines, Bờ Biển Ngà và Venezuela xứng đáng đăng quang, nhưng chiếc vương miện cuối cùng lại thuộc về đại diện Mexico - Fátima Bosch.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra từ ngày 2/11 đến 21/11 tại Thái Lan. Đêm chung kết thiếu vắng đại diện Jamaica do cô gặp tai nạn, rơi khỏi sân khấu trong đêm bán kết ngày 19/11 và buộc phải rút lui.