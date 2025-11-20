Sự cố bất ngờ tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025, một thí sinh phải nhập viện

Trong phần thi trình diễn váy dạ hội, Gabrielle Henry diện bộ đầm màu cam kết hợp giày cao gót. Khi di chuyển đến gần rìa sân khấu, cô bị hụt chân và ngã xuống phía dưới. Nhân viên hỗ trợ lập tức có mặt, đưa người đẹp rời khỏi khu vực thi bằng cáng để đảm bảo an toàn.

Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica - Gabrielle Henry - phải đi cấp cứu khi bị ngã trong đêm thi bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: Hola).

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Gabrielle Henry được đưa vào bệnh viện gần đó để kiểm tra và may mắn không gặp chấn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ vẫn tiến hành những kiểm tra bổ sung để đảm bảo cô hồi phục hoàn toàn.

Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - ông Raúl Rocha - đã trực tiếp đến bệnh viện trong đêm và cập nhật tình hình: “May mắn là không có chấn thương gãy xương. Cô ấy đang được chăm sóc rất tốt. Tôi hiểu mọi người đang lo lắng, nên muốn trấn an toàn thể gia đình Hoa hậu Hoàn vũ rằng sức khỏe của cô ấy ổn định”.

Trước sự cố, Gabrielle Henry từng chia sẻ hành trình đến Thái Lan và sự chuẩn bị dành cho vòng sơ khảo. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2025 hồi tháng 8. Ngoài việc theo học ngành nhãn khoa, Henry còn là nhà hoạt động vì người khiếm thị. Quỹ See Me do cô sáng lập hỗ trợ giáo dục và cơ hội kinh tế cho người mù hoặc thị lực kém.

Gabrielle Henry trong phần thi Trình diễn váy dạ hội tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025, tối 19/11 (Ảnh chụp màn hình).

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 2/11 đến 21/11 với 123 thí sinh. Từ đầu mùa giải, cuộc thi liên tục vướng lùm xùm liên quan đến khâu tổ chức, ảnh hưởng đến hình ảnh của đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới.

Đến nay đã có 3 giám khảo tuyên bố rút khỏi hội đồng vì nghi vấn Ban tổ chức lập hội đồng “tạm thời” để chọn trước top 30. Trước bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025, 5 người đẹp đã thông báo rút khỏi cuộc thi vì lý do cá nhân.

Ngày 19/11, các thí sinh tham gia phần thi: Trình diễn áo tắm, váy dạ hội và trang phục dân tộc. Phần thi này sẽ quyết định tới danh sách top 30 chung cuộc. Sáng 21/11, chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 sẽ diễn ra tại Bangkok (Thái Lan).