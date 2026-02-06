Thêm hành động dứt tình của Brooklyn Beckham với cha mẹ

Theo Mirror, Brooklyn từng sở hữu một hình xăm mỏ neo lớn trên cánh tay phải, trong đó có chữ “Dad” (bố) cùng biệt danh mà David Beckham dành cho con trai từ khi còn nhỏ.

Tuy nhiên, trong những hình ảnh gần đây khi Brooklyn xuất hiện tại Mỹ cùng vợ, phần chữ trong hình xăm này gần như đã biến mất.

Brooklyn Beckham xoá những hình xăm liên quan tới cha mẹ nhưng sở hữu gần 70 hình xăm liên quan tới vợ (Ảnh: IG).

Nguồn tin cho biết nam đầu bếp đã tiến hành điều trị bằng laser để xóa phần chữ, chỉ giữ lại hình mỏ neo với một số chi tiết được chỉnh sửa. Trước đó, hình xăm này từng được xem là biểu tượng cho mối quan hệ gắn bó giữa hai cha con.

Một người bạn thân của Brooklyn chia sẻ: “Brooklyn đang mang trong mình rất nhiều tổn thương và đau đớn. Việc tiếp tục giữ một hình xăm mang ý nghĩa tri ân như vậy không còn phản ánh đúng cảm xúc thật của cậu ấy”.

Năm ngoái, Brooklyn Beckham cũng để lộ việc xóa bỏ hình xăm có dòng chữ “Mama’s Boy” (con trai của mẹ) trên ngực và thay thế bằng loạt hình xăm mới. Theo nguồn tin thân cận, việc liên tiếp xóa các hình xăm liên quan đến cha mẹ được xem là dấu hiệu cho thấy Brooklyn muốn cắt đứt tình cảm với gia đình ruột thịt.

Brooklyn Beckham khoe hình xăm tri ân vợ (Ảnh: Vogue).

Trong khi đó, David Beckham vẫn giữ nguyên hình xăm “Buster” - biệt danh của Brooklyn - ở phần cổ như một cách thể hiện tình yêu dành cho con trai. Nguồn tin thân thiết cho biết hành động mới nhất của Brooklyn khiến cựu danh thủ Anh đau lòng sâu sắc, thậm chí bị ví như “xát muối vào vết thương”.

Trái ngược với việc xóa hình xăm liên quan đến cha mẹ, Brooklyn Beckham lại thể hiện tình yêu đặc biệt dành cho vợ, nữ diễn viên Nicola Peltz, bằng hàng chục hình xăm.

Nam đầu bếp còn xăm cả tên bà ngoại quá cố của vợ. Trong suốt thời gian bên nhau, Brooklyn được cho là đã xăm ít nhất 70 hình liên quan đến Nicola, từ chân dung cho đến lời thề trong lễ cưới.

Ở bắp tay phải, Brooklyn xăm chân dung vợ, ngay bên dưới là lời bài hát được sử dụng khi Nicola bước vào lễ đường. Chia sẻ trong chương trình The Jennifer Hudson Show phát sóng tháng 3/2023, anh cho biết: “Tôi đã xăm toàn bộ lời bài hát đó chỉ trong một ngày”.

“Chúng gây nghiện, đặc biệt là khi bạn yêu ai đó. Bạn chỉ muốn phủ hình bóng của họ khắp nơi”, Brooklyn nói thêm.

Brooklyn Becham và vợ ngày càng hạnh phúc (Ảnh: DM).

Hồi tháng 1, Brooklyn Beckham đăng tải một bức tâm thư dài 6 trang trên mạng xã hội, công khai những mâu thuẫn với gia đình và khẳng định không muốn hàn gắn quan hệ với cha mẹ.

Trong bài viết, anh cho biết đã im lặng suốt nhiều năm để giữ chuyện riêng tư, nhưng việc gia đình và đội ngũ truyền thông liên tục đưa thông tin ra báo chí khiến anh buộc phải lên tiếng.

Gia đình Beckham đến nay vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức. Các nguồn tin thân cận cho biết David và Victoria Beckham giữ im lặng, nhưng vẫn sẵn sàng chào đón con trai trở về nếu anh thay đổi quyết định.

Trong khi đó, cha vợ của Brooklyn - tỷ phú Nelson Peltz - đã có phát ngôn ẩn ý trong một sự kiện đầu tư tại Florida (Mỹ). Ông cho biết: “Câu chuyện giữa con gái tôi và gia đình Beckham không phải điều nên bàn ở đây. Nhưng tôi có thể nói rằng con gái tôi rất tuyệt vời, con rể tôi cũng vậy, và tôi mong cả hai có một cuộc hôn nhân lâu dài, hạnh phúc”.

Mâu thuẫn giữa Brooklyn Beckham và bố mẹ ruột vẫn chưa được giải quyết (Ảnh: Getty).

Theo The Sun, Brooklyn quyết định công khai mâu thuẫn một phần vì lo lắng cho em gái út Harper Beckham, người có thể phải chịu những áp lực tương tự từ truyền thông. Trong tuyên bố của mình, Brooklyn cáo buộc cha mẹ có xu hướng kiểm soát, điều mà anh cho rằng đã ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc hôn nhân với Nicola Peltz.

Nguồn tin cho biết Brooklyn lo ngại việc Harper tiếp xúc với truyền thông từ quá sớm có thể khiến cô bé, hiện 15 tuổi, đối mặt với áp lực nặng nề từ mạng xã hội và sự soi mói của công chúng.

Sau khi công khai câu chuyện, Brooklyn được cho là không hối hận. Một người thân cận tiết lộ nam đầu bếp cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có cơ hội kể lại mọi việc từ góc nhìn của mình sau nhiều năm im lặng.

Về phía Victoria Beckham, nhà thiết kế thời trang được cho là khá thoải mái khi chia sẻ hình ảnh con gái út trên mạng xã hội và để Harper tham dự các sự kiện giải trí. Harper hiện cũng đã có tài khoản mạng xã hội riêng.

Cuối năm 2024, Victoria Beckham thành lập công ty H7B Limited - được cho là viết tắt của Harper Seven Beckham - để quản lý các nguồn thu nhập trong tương lai của con gái.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz kết hôn năm 2022 sau 3 năm hẹn hò. Sau đám cưới, họ chuyển đến Los Angeles (Mỹ) sinh sống. Tin đồn bất hòa gia đình Beckham bùng nổ vào tháng 4/2025. Lần cuối vợ chồng anh xuất hiện cùng David và Victoria là vào cuối năm 2024.

Hồi tháng 8 năm ngoái, Brooklyn và Nicola gây chú ý khi tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân nhưng không mời bất kỳ thành viên nào của gia đình Beckham tham dự.