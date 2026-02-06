Phú Thọ đổi địa điểm tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa

UBND tỉnh Phú Thọ vừa thông báo thay đổi địa điểm tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Phú Thọ cho phép xã Tây Cốc thay đổi địa điểm bắn pháo hoa nổ dịp Tết Nguyên đán từ sân vận động Trường Tiểu học Tây Cốc sang khu tái định cư Hợp Lai, xã Tây Cốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (Ảnh: Khánh Trang).

Phú Thọ không tổ chức bắn pháo hoa tại xã Đông Thành do UBND xã đã có văn bản xin phép không tổ chức.

Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cho phép UBND xã Văn Lang tổ chức bắn pháo hoa nổ vào đêm giao thừa tại khu 6 (Bằng Giã cũ), xã Văn Lang với thời lượng bắn không quá 15 phút và số lượng 90 giàn pháo.

Như vậy, Phú Thọ sẽ có 3 điểm bắn pháo hoa (hỗn hợp tầm cao và tầm thấp) do cấp tỉnh tổ chức vào đêm giao thừa tại cầu đi bộ Công viên Văn Lang (phường Việt Trì), Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phúc) và Quảng trường Hòa Bình hoặc cầu Hòa Bình (phường Hòa Bình).

Ngoài ra, các xã, phường được cho phép tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời gian không quá 15 phút, gồm: Xuân Hòa, Phú Thọ, Hiền Lương, Đan Thượng, Tây Cốc, Văn Lang, Cẩm Khê, Mai Châu, Lương Sơn, Yên Thủy, An Nghĩa, Kim Bôi.

Cầu đi bộ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì - Địa điểm bắn pháo hoa quen thuộc của tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Tùng Vy).

Tỉnh Phú Thọ nêu rõ, kinh phí bắn pháo hoa do UBND các xã, phường tổ chức được lấy từ nguồn vận động tài trợ xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước.