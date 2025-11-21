Cuộc thi khởi động từ ngày 2/11 với hàng loạt hoạt động sôi nổi. Là một trong những đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ luôn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của truyền thông và người hâm mộ toàn cầu.

Mùa giải năm 2025 ghi nhận nhiều thay đổi về cách tổ chức, tạo nên tính cạnh tranh cao hơn. Việc mở rộng tiêu chí, không giới hạn độ tuổi và chào đón thí sinh chuyển giới, đã sinh con hoặc lập gia đình, mang đến một sân chơi đa dạng và đông đảo hơn những năm trước.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra vào ngày 21/11 (Ảnh: MUT).

Dù gặp một số trục trặc trong khâu tổ chức, cuộc thi vẫn tạo hiệu ứng truyền thông tích cực. Trước đêm chung kết, các chuyên trang sắc đẹp dự đoán những gương mặt nổi bật nhiều khả năng vào sâu gồm: Thái Lan, Philippines, Chile, Bờ Biển Ngà, Venezuela, Mexico, Colombia, Hoa hậu Latina, Puerto Rico, Turks and Caicos, Argentina...

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Hương Giang - là thí sinh nhận nhiều sự chú ý từ truyền thông khu vực. Câu chuyện về người phụ nữ chuyển giới châu Á đầu tiên đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ tạo nên dấu ấn đặc biệt và góp phần nâng cao sức lan tỏa của cô tại cuộc thi.

Không chỉ nổi bật về mức độ truyền thông, Hương Giang còn ghi điểm nhờ thành tích cụ thể. Cô nằm trong top 3 hạng mục Beyond the Crown - giải thưởng dành cho các dự án xã hội có sức ảnh hưởng - nhờ lượng bình chọn lớn từ khán giả toàn cầu.

Hương Giang là đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MUT).

Về mặt hình ảnh, đại diện Việt Nam được đánh giá cao bởi phong cách thời trang chỉn chu, khả năng giao tiếp linh hoạt, thái độ thân thiện với thí sinh và báo chí. Kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí giúp Hương Giang dễ dàng hòa nhập và nổi bật trong các sự kiện của cuộc thi.

Khi nhận được câu hỏi về mục tiêu trở thành Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Hương Giang trả lời: “Tôi tin đã đến lúc viết nên lịch sử. Sự xuất hiện của tôi tại cuộc thi này là để mang theo hy vọng của một cộng đồng, góp thêm ý nghĩa cho vẻ đẹp và giá trị của người phụ nữ. Tôi cũng tin rằng lòng dũng cảm thực sự có thể thay đổi định mệnh”.

Trước khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Hương Giang từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Cô cho biết muốn góp mặt tại đấu trường này để tiếp tục lan tỏa tiếng nói của cộng đồng LGBT (cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới).

Khán giả có thể theo dõi và ủng hộ đại diện Việt Nam - Nguyễn Hương Giang - trên nền tảng FPT Play. Link xem trực tiếp tại https://fptplay.vn/