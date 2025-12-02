Giữa bão chỉ trích, tân Hoa hậu Hoàn vũ nói: "Tôi xứng đáng với vương miện"

Fátima Bosch đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vào ngày 21/11 tại Thái Lan, vượt qua 120 thí sinh đến từ khắp thế giới.

Tuy nhiên, ngay sau đêm chung kết, fanpage (trang dành cho người hâm mộ) chính thức của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã bị cộng đồng mạng “tấn công” dữ dội. Hầu hết các bài đăng đều ngập tràn biểu tượng cảm xúc tức giận, kèm theo nhiều bình luận tiêu cực nhắm vào ban tổ chức và tân hoa hậu.

Fátima Bosch khẳng định cô xứng đáng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MU).

Làn sóng phản đối càng dâng cao khi một số thí sinh và giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 lên tiếng tố cáo những “tiêu cực” xoay quanh cuộc thi, gián tiếp hướng mũi dùi vào Fátima Bosch.

Người đẹp 25 tuổi cho biết, cô đang phải đối diện với làn sóng bạo lực mạng ngày càng hung hãn, song điều đó chỉ khiến cô thêm mạnh mẽ. Cô nhấn mạnh sẽ “không từ bỏ vương miện”.

Trong cuộc phỏng vấn với Telemundo, tân hoa hậu khẳng định: “Tất nhiên tôi xứng đáng với chiếc vương miện này. Tôi đã nỗ lực như tất cả các thí sinh khác. Chúng tôi vượt qua cùng một thử thách và tôi là người chiến thắng. Tại sao tôi phải từ bỏ điều mà tôi đã cố gắng và làm rất tốt?”.

Người đẹp cũng cho biết cô bị tổn thương khi bản thân và gia đình trở thành mục tiêu công kích, nhưng sẽ không vì áp lực dư luận mà từ bỏ vai trò Hoa hậu Hoàn vũ.

Fátima Bosch đang có mặt tại Mỹ để bắt đầu nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MU).

Cô nói thêm: “Khi sự thật đã rõ ràng, bạn không cần phải tự vệ. Tuy nhiên, khi bạn có tiếng nói, việc sử dụng nó cũng rất quan trọng. Tôi xin khẳng định rằng, mọi điều người ta nói về tôi đều sai sự thật”.

Dù vấp phải phản ứng trái chiều, trang Instagram cá nhân của Fátima Bosch lại tăng mạnh, ghi nhận thêm hơn 2 triệu người theo dõi chỉ sau một tuần đăng quang, hiện đạt 3,5 triệu lượt theo dõi. Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - Raul Rocha - khẳng định, tân hoa hậu là người có lượt theo dõi đông đảo nhất lịch sử cuộc thi.

Fátima Bosch được xem là một trong những tân Hoa hậu gây tranh cãi nhất lịch sử cuộc thi. Cô đăng quang trong bối cảnh Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - Raul Rocha - đang bị điều tra vì cáo buộc buôn bán vũ khí, chất cấm.

Một số nguồn tin cho rằng gia đình Fátima có quan hệ làm ăn với Raul Rocha, dẫn đến nghi vấn cô được ưu ái dù bị đánh giá là có phần thể hiện nhạt nhòa trong top 5. Nhiều ý kiến cho rằng nhiệm kỳ của cô sẽ đối mặt nhiều sóng gió.

Fátima Bosch có thêm 2 triệu người đăng ký theo dõi sau chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: Instagram).

Sau khi đăng quang, Fátima Bosch đã sang Mỹ để bắt đầu nhiệm kỳ. Ngày 2/12, cô được vinh danh tại lễ thắp sáng Tòa nhà Empire State (New York).

Từ đó, cô bắt đầu chuyến công tác toàn cầu trên cương vị tân Hoa hậu Hoàn vũ. Tuy nhiên, các bài đăng liên quan đến cô trên trang chủ của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ vẫn tiếp tục nhận phản ứng tiêu cực từ công chúng.

Trước khi bước vào đấu trường sắc đẹp, Fátima Bosch là người mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang. Cô tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Iberoamericana, tiếp tục tu nghiệp tại Nuova Accademia di Belle Arti (Milan) và Học viện Lyndon (Mỹ). Hiện, cô sở hữu thương hiệu thời trang riêng.

Fátima xuất thân từ một gia đình có nền tảng kinh doanh - chính trị nổi tiếng tại Mexico. Cha cô là giám đốc trong lĩnh vực dầu khí, anh trai hoạt động chính trị, còn họ ngoại có truyền thống tham gia các cuộc thi sắc đẹp.