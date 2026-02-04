Xuân Hinh: "Tôi và Thanh Thanh Hiền giữ chừng mực, không có chuyện nọ kia"

Sắp tới, bộ phim điện ảnh Mùi phở với sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi sẽ chính thức ra rạp. Trong phim, hai nghệ sĩ tái ngộ trong một cảnh đặc biệt: Ông Mùi (Xuân Hinh đóng) lấy vợ, còn Thanh Thanh Hiền vào vai cô dâu với tạo hình lộng lẫy.

Tại buổi giao lưu với đoàn phim mới đây, trước câu hỏi vui rằng đám cưới trên phim có phải là “ước mong ngoài đời chưa thành”, Xuân Hinh lập tức hài hước phủ nhận.

Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền tái ngộ trong phim điện ảnh "Mùi phở" (Ảnh: T.L).

Xuân Hinh cho biết, ông và Thanh Thanh Hiền thân thiết như “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”, nhưng luôn giữ sự chừng mực. Ông kể, có lần ở một mình tại Bảo tàng Đạo Mẫu, không biết bật bếp ga, phải chạy sang nhờ hàng xóm giúp.

“Tôi và Thanh Thanh Hiền là anh em thân thiết bao nhiêu năm nay. Tuổi chúng tôi gọi là “hết vị” rồi. Không có chuyện nọ kia như mọi người vẫn đồn đâu. Vợ tôi còn dặn, đi đâu thì đi, về nhà cơm vẫn là nhất”, nam danh hài chia sẻ.

Về cuộc sống gia đình, nghệ sĩ Xuân Hinh tiết lộ rằng, dù thường xuyên đi diễn, đóng cặp với nhiều bạn diễn nữ và có đông đảo khán giả yêu mến, vợ ông chưa bao giờ ghen.

Theo nam nghệ sĩ, sự tin tưởng và thấu hiểu là điều giúp hôn nhân của ông luôn bền chặt.

Xuân Hinh vui vẻ chia sẻ với phóng viên trong buổi giới thiệu phim tại Hà Nội.

Nói về bí quyết “giữ lửa” hôn nhân, nghệ sĩ tiết lộ: “Tôi nói với vợ, ở đời không ai hợp ai cả, lấy nhau là phải biết lựa nhau mà sống”.

Trước khi kết hôn, ông còn hài hước “cảnh báo” bạn đời: “Văn nghệ sĩ là đầu có đạn, em ạ. Người có 1 viên, người có 2, còn anh là cả băng”.

Nam danh hài kể rằng, vì đặc thù nghề nghiệp, nhiều khi đêm khuya vẫn ngồi múa may, tập tành. Có lần, vợ thắc mắc sao không ngủ mà cứ quay cuồng, ông chỉ cười: “Nghề chứ sao, nghiệp nặng”. Có hôm mới hơn 6h sáng đã ra khỏi nhà, bị hỏi đi đâu sớm thế, ông lại trêu: “Buồn thì ra ngắm phố đông, tội gì mà phải ngóng trông vợ già”.

“Nói vui vậy chứ mấy chục năm chung sống, chúng tôi chưa bao giờ to tiếng. Tôi cũng không dại gì mà cãi lại vợ”, Xuân Hinh bộc bạch.

Chia sẻ thêm về cách giữ cho mình luôn nhiều năng lượng ở tuổi 63 và tinh thần phấn chấn sau nhiều năm làm nghề, Xuân Hinh cho rằng, đầu óc con người giống như một ngăn kéo: Rác rưởi phải tống ra ngoài, chỉ giữ lại những gì tích cực.

Danh hài tâm sự: “Trong cuộc sống, tôi không đặt nặng được mất, hơn thua. Cái gì đến thì đến, được thì được, không thì thôi. Nhờ vậy mà cảm thấy thanh thản, đêm yên giấc, ngày vui vẻ”.

Xuân Hinh: "Chừng nào khán giả vẫn còn thương thì tôi cứ túc tắc làm thôi".

Ở tuổi 63, niềm vui của Xuân Hinh gói lại trong những điều rất đời thường. Ông nhắc đến ca khúc Được với câu hát: “Sống một kiếp người, bình an là được. Hai bánh bốn bánh, chạy được là được”, rồi nói vui với bản thân rằng, chỉ cần “hai chân còn đi được, có sức khỏe là tốt lắm rồi”.

Còn chuyện làm nghề, khi được hỏi có đặt mốc bao nhiêu tuổi sẽ giải nghệ, nam danh hài cho biết, ông chưa nghĩ đến điều đó. “Chừng nào khán giả vẫn còn thương thì tôi cứ túc tắc làm thôi. Còn nếu phim ra mà không ai xem nữa thì… biến mất khỏi màn hình luôn”, Xuân Hinh thẳng thắn.

Theo đuổi nghệ thuật dân tộc suốt nhiều năm, Xuân Hinh cho rằng bản thân may mắn khi không bị áp lực quá nặng về kinh tế.

Ông chia sẻ: “Ngày trẻ, tôi tiết kiệm, tích góp nên cũng có chút tài sản, vừa đủ để sống. Tôi trân trọng những người làm ra sản phẩm tâm huyết và tham gia chủ yếu vì niềm vui, chứ không phải vì tiền bạc”.

Ở tuổi 63, Xuân Hinh vẫn nhiều năng lượng với nghề. Ông là một trong những danh hài được yêu thích nhất hiện nay.

Ít ai biết, phía sau vẻ lạc quan ấy là một tuổi thơ nhiều khó khăn. Từ năm 13 tuổi, Xuân Hinh đã phải đi làm đủ nghề để mưu sinh.

Thế nhưng, ông luôn giữ tinh thần vui vẻ, “chưa bao giờ để người thân phải lo lắng”. Khi có tuổi, nam nghệ sĩ chỉ chọn kể lại một phần những nhọc nhằn ấy trong hồi ký. Nhìn lại chặng đường đã qua, ông nói ngắn gọn: “Giờ nhìn lại, tôi thấy đời mình viên mãn”.

Những năm gần đây, điều khiến Xuân Hinh cảm thấy yên lòng hơn cả là việc hoàn thành Bảo tàng đạo Mẫu - công trình ông dành nhiều tâm huyết để lưu giữ văn hóa truyền thống.

“Đây là nơi tôi lưu giữ văn hóa, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn”, nam nghệ sĩ nói về không gian được xây dựng từ 5-6 triệu viên ngói và hơn 1 triệu viên gạch cổ.

Từng nhiều năm trăn trở chuyện tìm người kế tục, nhưng Xuân Hinh thẳng thắn thừa nhận điều đó không hề dễ. “Muốn truyền nghề, phải gặp người cầu toàn, cẩn thận giống mình. Tôi nhiều tuổi rồi, giờ một vai vẫn gánh việc đi diễn, nếu gánh thêm cả việc dạy dỗ thì chẳng biết có chịu được không. Thôi, cứ chờ duyên vậy”, ông bộc bạch.

Dù đã nổi tiếng và có vị trí riêng trong lòng công chúng, Xuân Hinh không cho phép mình hài lòng với hào quang. Ở tuổi ngoài 60, ông vẫn ý thức rõ rằng “tuổi tác chưa bao giờ là giới hạn cho sự sáng tạo” và “trách nhiệm của người nghệ sĩ là không được phép dừng lại”.

Chính tinh thần ấy giúp Xuân Hinh có nhiều dấu ấn mới. Nam nghệ sĩ tham gia dự án Mùi phở, ra rạp dịp Tết Nguyên đán, đánh dấu lần đầu ông đóng phim điện ảnh.

Trước đó, hồi tháng 3/2025, Xuân Hinh cũng gây chú ý khi hát, rap trong ca khúc Bắc Bling, kết hợp cùng ca sĩ Hòa Minzy và nhạc sĩ Tuấn Cry.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam