Bộ ảnh nội y táo bạo khiến “biểu tượng gợi cảm Hollywood” hứng chỉ trích

Theo Page Six, Sydney Sweeney hiện tích cực quảng bá cho thương hiệu đồ lót mang tên Syrn. Trong đoạn phim ngắn được đăng tải, nữ diễn viên xuất hiện với hình ảnh một người phụ nữ nội trợ gợi cảm, diện nội y ren xuyên thấu với nhiều chi tiết cắt xẻ táo bạo.

Sydney Sweeney vướng chỉ trích vì hình ảnh quảng cáo nội y táo bạo (Ảnh: IG).

Trên nền nhạc không lời, Sweeney tạo dáng giữa khu vườn hồng, khoe trọn đường cong cơ thể bằng những động tác uốn lượn, bò trườn trước ống kính. Xuyên suốt đoạn phim, cô lần lượt giới thiệu loạt thiết kế ren mỏng, mang phong cách gợi cảm đặc trưng của thương hiệu.

Đoạn video kết thúc bằng hình ảnh nữ diễn viên ngồi bên khung cửa sổ và ném chiếc áo ngực ra ngoài, kèm dòng chú thích: “Ở nơi nào đó mà chỉ có chúng ta biết”.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn quảng cáo thu hút lượng lớn lượt xem và bình luận trái chiều. Không ít khán giả cho rằng hình ảnh trong video mang tính phô bày cơ thể quá mức, không phù hợp để lan truyền rộng rãi trên các nền tảng truyền thông.

Sydney Sweeney là gương mặt đang lên của làng giải trí Hollywood (Ảnh: Cosmopolitan).

Sydney Sweeney (SN 1997) hiện được xem là một trong những mỹ nhân gợi cảm hàng đầu của thế hệ mới tại Hollywood. Tuy nhiên, việc xây dựng hình ảnh táo bạo cũng khiến cô nhiều lần đối mặt với tranh cãi.

Trước đó không lâu, nữ diễn viên từng bị chỉ trích khi cố leo lên khu vực gần biểu tượng Hollywood Sign vào ban đêm để quay video quảng bá cho dòng nội y mới.

Theo nguồn tin của TMZ, ê-kíp của Sweeney đã xin phép quay hình tại khu vực này thông qua FilmLA, song không được phép tiếp cận hay chạm vào tấm biển biểu tượng. Hành động của cô khiến dư luận đặt nghi vấn về khả năng vi phạm quy định an ninh và bảo tồn di tích.

Sydney Sweeney nổi lên từ vai Cassie trong loạt phim truyền hình đình đám Euphoria và nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón tại Hollywood. Những năm gần đây, cô liên tục thử sức với nhiều thể loại điện ảnh khác nhau.

Gần đây, Sydney Sweeney (phải) nổi tiếng nhờ dự án "Cô hầu gái" (Ảnh: Getty).

Dự án gần nhất của cô - The Housemaid (Cô hầu gái) - ra mắt cuối năm 2025, nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình và đạt doanh thu hơn 130 triệu USD toàn cầu chỉ sau 2 tuần công chiếu. Thành công này mở đường cho phần tiếp theo mang tên The Housemaid’s Secret, dự kiến sản xuất trong năm nay.

Năm 2021, Sydney Sweeney được AP vinh danh là một trong những gương mặt đột phá toàn cầu. Một năm sau, cô lọt vào danh sách 100 ngôi sao thế hệ mới do Time bình chọn.

Trước những tranh cãi xoay quanh hình ảnh cá nhân, Sydney Sweeney từng khẳng định cô muốn truyền cảm hứng cho phụ nữ: “Tôi mong các cô gái có thể tự tin thể hiện vẻ đẹp của mình mà không cần xin lỗi hay che giấu”.