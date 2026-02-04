Diễn viên Thúy Ngân: Sắc vóc tuổi 35 gây sốt, kín tiếng sau đổ vỡ tình cảm

Hôm 31/1, diễn viên Thúy Ngân tham dự lễ trao giải Làn sóng xanh 2025 tại TPHCM. Người đẹp trở thành tâm điểm trên thảm đỏ khi diện bộ váy cúp ngực màu đen có tùng váy xanh lá cây, tôn làn da "trắng phát sáng" cùng đường cong gợi cảm.

Trước đó, dự một buổi chiếu phim thời trang cùng Hồ Ngọc Hà, Ninh Dương Lan Ngọc, diễn viên Thúy Ngân cũng được chú ý nhờ ngoại hình rực rỡ.

Thời gian qua, Thúy Ngân liên tục chia sẻ nhiều hình ảnh đời thường, trong các chuyến du lịch hay những lần dự sự kiện, nhận nhiều lời khen từ dân mạng. Khán giả bày tỏ ấn tượng nhan sắc tuổi 35 của Thúy Ngân. Nữ diễn viên được nhận xét ngày càng hoàn thiện phong cách thời trang, thăng hạng về thần thái.

Thúy Ngân chuộng kiểu tóc sáng màu, các kiểu trang phục trẻ trung. Nụ cười sáng, làn da trắng, đôi chân dài và chiều cao 1,7m là lợi thế giúp nữ diễn viên có nhiều khoảnh khắc nhan sắc xuất thần, được khen "không thua kém hoa hậu".

Thúy Ngân sinh năm 1991, từng đoạt danh hiệu Á hoàng Trang sức Việt Nam 2009 và vào top 15 Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011. Cô góp mặt trong một số phim, sau đó danh tiếng bùng nổ nhờ phim Gạo nếp gạo tẻ năm 2018.

Những năm qua, sự nghiệp của Thúy Ngân ngày càng khởi sắc. Nữ diễn viên đóng nhiều phim truyền hình, tham gia các gameshow, trở thành gương mặt đắt show dự sự kiện, đóng quảng cáo.

Năm 2025, Thúy Ngân đóng phim truyền hình Cô đừng hòng thoát khỏi tôi. Trong phim, cô tái hợp cùng Võ Cảnh sau 7 năm chưa cưới sẽ chia tay - tác phẩm từng gây chú ý năm 2024.

Thúy Ngân nhận một số lời khen khi bước ra vùng an toàn, thử sức với nhân vật gai góc, có phong độ diễn xuất ổn định. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng nữ diễn viên lộ khuyết điểm trong những phân cảnh hội thoại dài, đòi hỏi chiều sâu tâm lý.

Vai diễn trong phim cũng giúp cô đoạt giải Nữ diễn viên của năm tại giải thưởng Harper’s Bazaar Star Awards 2025 tổ chức hồi tháng 11/2025.

Một số người hâm mộ thắc mắc vì sao Thúy Ngân chưa bén duyên phim điện ảnh những năm gần đây, song cô nói mọi việc cần có duyên, đúng thời điểm. Một số dự án ngỏ lời nhưng cô chưa sắp xếp được thời gian. Bên cạnh đóng phim truyền hình, tham gia gameshow, Thúy Ngân còn tham gia livestream bán hàng.

Tháng 12/2025, Thúy Ngân đồng hành cùng Tuần lễ Du lịch TPHCM với vai trò đại sứ. Cô cho biết đây là cột mốc đáng trân trọng, tự hào trong sự nghiệp. "Mang theo niềm tự hào về nơi mình đang sống, tôi bước vào một hành trình mới với thật nhiều yêu thương", Thúy Ngân chia sẻ.

Về đời tư, từ năm 2024, Thúy Ngân vướng tin hẹn hò với diễn viên Võ Cảnh. Cả hai hợp tác trong các phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, Cô đừng hòng thoát khỏi tôi, được khán giả gán ghép nhờ tương tác thân thiết, ngoại hình đẹp đôi.

Cặp sao từng gây chú ý qua loạt hình ảnh tình tứ lúc du lịch, diện đồ đôi hoặc cùng tham dự sự kiện showbiz. Tuy nhiên, từ tháng 6/2025, Thúy Ngân và Võ Cảnh không còn xuất hiện chung, hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cũng thường chia sẻ các bài đăng tâm trạng, dấy lên tin đồn gặp chuyện buồn tình cảm.

Cuối năm 2025, Thúy Ngân xác nhận đã chia tay Võ Cảnh. Thúy Ngân nói cả hai kết thúc mối quan hệ vì không còn đồng điệu trong cuộc sống. Họ chia tay hơn nửa năm qua nhưng thời điểm này mới công khai với khán giả.

Thúy Ngân chia sẻ thêm, gần đây có một số thông tin không đúng về mối quan hệ của cả hai nên cô muốn lên tiếng. "Chúng tôi không còn yêu nhưng vẫn giữ tình cảm bạn bè", Thúy Ngân nói.

Người hâm mộ để lại nhiều bình luận cổ vũ Thúy Ngân vượt qua chuyện buồn tình cảm.

Thúy Ngân từng cho biết, cô không đặt ra tiêu chí bạn trai hay thời điểm thích hợp để kết hôn mà muốn tận hưởng trọn vẹn cuộc sống. "Tôi nghĩ mọi thứ đều tùy duyên, duyên đến thì mình đón, duyên đi thì đành chấp nhận. Mọi thứ xảy ra đều có lý do hết, nên tôi cứ để mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên", nữ diễn viên từng chia sẻ với phóng viên Dân trí về quan điểm tình yêu.

Bước qua đổ vỡ tình cảm, Thúy Ngân lấy lại năng lượng tích cực. Cô cho biết bản thân là người cuồng công việc nên thời gian dành cho những thú vui hay các cuộc hẹn với bạn bè không nhiều, trừ lúc đi du lịch, nghỉ dưỡng.

"Hãy cứ đi, hãy cứ ở, hãy cứ làm bất cứ điều gì bạn thích. Vì ngày của hôm qua vốn dĩ không trở lại được. Tôi luôn cho phép mình sống hết mình, sống trọn vẹn với mọi niềm vui hay nỗi buồn. Vì hết mình thì sẽ không hối tiếc", Thúy Ngân chia sẻ.

Thúy Ngân cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc vui đùa bên con nuôi. Nhóc tỳ là con của một người bạn thân thiết với nữ diễn viên. Cô thừa nhận bản thân yêu mến, có cảm tình với trẻ nhỏ và khao khát được sớm làm mẹ.

Thúy Ngân tên đầy đủ Lê Huỳnh Thúy Ngân, sinh năm 1991. Cô hoạt động nghệ thuật từ năm 2009. Người đẹp gây chú ý với công chúng qua nhiều phim như Gạo nếp gạo tẻ, Hải Đường trong gió, Cây táo nở hoa, Nữ chủ... Thúy Ngân từng thắng giải Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình tại giải Mai Vàng 2018, 2021. Tại Mai Vàng 2024, cô cũng vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để thắng giải Nữ diễn viên được yêu thích ở hạng mục điện ảnh - truyền hình.

Ảnh: Facebook nhân vật