Lừa bán đất nền, bà chủ Thiên Ân Phát ở TPHCM chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Chiều 6/2, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc (46 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát) tù chung thân về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2017, Huỳnh Thị Hạnh Phúc nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp tại khu vực TP Thủ Đức (cũ) rồi tự ý phân lô, thuê người vẽ sơ đồ và đặt tên thành các dự án nhà ở.

Huỳnh Thị Hạnh Phúc (Ảnh: Xuân Duy).

Trên thực tế, Phúc chỉ ký hợp đồng đặt cọc, chưa thanh toán đủ tiền, chưa sang tên quyền sử dụng đất, chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất hoặc xin phép đầu tư hạ tầng.

Dù không đủ điều kiện pháp lý, Phúc vẫn quảng cáo thông tin gian dối về quyền sử dụng đất và tính pháp lý của các dự án để ký hợp đồng chuyển nhượng, kêu gọi góp vốn đầu tư với nhiều khách hàng, qua đó chiếm đoạt hơn 192 tỷ đồng của 82 người.

Bên cạnh đó, ngày 11/4/2018, Phúc ký hợp đồng đặt cọc với ông Nguyễn Văn Bình để mua 3.900m² đất vườn tại phường Linh Xuân, TP Thủ Đức (cũ), giá hơn 60 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo chỉ thanh toán 34 tỷ đồng. Khi chưa hoàn tất thủ tục sang tên, Phúc đã thuê người vẽ sơ đồ phân lô mang tên “Khu dân cư Linh Xuân, Thủ Đức”, rồi thông qua các công ty môi giới ký 57 hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng nền đất cho 50 khách hàng, thu hơn 102 tỷ đồng. Đến thời hạn ký hợp đồng công chứng, Phúc không thể giao đất như cam kết, chỉ hoàn trả một phần tiền, chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng của 33 người.

Ngoài ra, cũng trong năm 2018, Phúc mua gần 5.400m² đất tại phường Trường Thạnh với giá hơn 80 tỷ đồng, nhờ chủ đất là bà Nguyễn Thị Thủy tiếp tục đứng tên để giữ hiệu lực hồ sơ hạ tầng. Sau đó, Phúc tự vẽ dự án “Khu dân cư Nguyễn Xiển 1”, phân lô bán 48 nền cho 33 khách hàng, thu hơn 59 tỷ đồng.

Tiếp đó, Phúc nhờ một người bạn thế chấp khu đất này vay ngân hàng 55 tỷ đồng nhưng vẫn tiếp tục bán trùng nhiều nền cho 17 khách hàng, thu thêm gần 31 tỷ đồng. Ngoài ra, dù khu đất đang bị thế chấp và một số thửa đã bán cho nhiều người, Phúc vẫn ủy quyền cho người khác định đoạt để chiếm đoạt 90 tỷ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Phúc tiếp tục tự vẽ nhiều dự án khác, lừa bán nền đất cho nhiều khách hàng để chiếm đoạt tiền.

Cáo trạng còn xác định, sau khi đã lừa bán các nền đất, Phúc tiếp tục đưa thông tin gian dối rằng mình là người đứng tên quyền sử dụng đất để chuyển nhượng, chiếm đoạt thêm hơn 173 tỷ đồng của hàng chục người dân.

Khi bị khách hàng liên tục đòi tiền, Phúc yêu cầu thanh lý hợp đồng, cam kết trả lại tiền kèm lợi nhuận. Tuy nhiên, bị cáo không thực hiện hoặc chỉ trả nhỏ giọt.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Phúc thuê nhiều công ty môi giới đứng ra ký hợp đồng và nhận tiền của khách hàng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định các công ty này chỉ hưởng phí môi giới theo hợp đồng, không biết việc Phúc đem đất đi thế chấp và bán trùng cho người khác.

Một số cá nhân được Phúc thuê đứng tên ký hợp đồng cũng được xác định chỉ thực hiện dịch vụ theo thỏa thuận và hưởng phí dịch vụ. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân, tổ chức này.