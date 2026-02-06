Nữ lao công trả lại túi xách chứa 40 triệu đồng

Ngày 6/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, vào ngày 5/2, chị Nguyễn Thị Tuyết (trú tại tổ dân phố Minh Thành, phường Đông Quang, Thanh Hóa) trong lúc làm vệ sinh trên tuyến đường Trần Phú, phường Hạc Thành, đã nhặt được một túi xách.

Qua kiểm tra, bên trong túi có 40 triệu đồng tiền mặt và một sổ tiết kiệm trị giá 1,4 tỷ đồng, mang tên bà Lê Thị Lan. Chị Tuyết đã trình báo sự việc với Công an phường Đông Quang để nhờ xác minh, tìm trả người đánh rơi.

Công an phường Đông Quang làm các thủ tục bàn giao tài sản cho người đánh rơi (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Qua xác minh của công an, sáng cùng ngày, bà Lan đã ủy quyền cho chị Vương Linh Đan (trú tại phường Hạc Thành) đi rút tiền từ sổ tiết kiệm. Trong quá trình mang số tiền trên từ ngân hàng về nhà bà Lan, chị Đan đã làm rơi túi xách trên đường.