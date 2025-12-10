Tân Hoa hậu Hoàn vũ lại hành xử gây sốc

Ngày 10/12, tờ RPP đưa tin đương kim Hoa hậu Hoàn vũ tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông khi xuất hiện trong chương trình Pica y se extiende của kênh Telemundo.

Người đẹp Mexico được mời tham dự buổi trò chuyện trực tiếp và phải đối mặt với loạt câu hỏi xoay quanh chiếc vương miện cũng như những tranh cãi liên quan đến Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Hoa hậu Hoàn vũ Fátima Bosch trong cuộc trò chuyện với kênh Telemundo trước khi bỏ về (Ảnh: Telemundo).

Trước ống kính, Fátima Bosch tỏ ra không thoải mái nhưng vẫn cố gắng trả lời. Khi được hỏi liệu có tham gia cuộc thi nếu biết trước các ồn ào hay không, cô nói: “Hoa hậu Hoàn vũ giống như một giấc mơ. Công việc của tôi là trở thành tiếng nói cho phụ nữ. Tôi không liên quan đến các tranh cãi của cuộc thi”.

Ngay sau đó, người đẹp bày tỏ sự bức xúc với ê-kíp khi liên tục bị đặt vào thế khó: “Đáng buồn là nhiều người cảm thấy khó chịu khi thấy một phụ nữ tỏa sáng. Không ai hỏi tôi về những hoạt động cộng đồng mà tôi đang tham gia. Họ chỉ hỏi về tranh cãi”.

Sau khoảng 10 phút trò chuyện, chương trình tạm dừng để chuyển sang quảng cáo. MC thông báo Bosch sẽ tiếp tục xuất hiện ở phần sau và đồng hành cùng các chương trình của kênh Telemundo trong cả tuần.

Hoa hậu Fátima Bosch bức xúc khi bị miệt thị và nghi ngờ về danh hiệu (Ảnh: MU).

Tuy nhiên, ngay sau đoạn nghỉ giữa giờ phỏng vấn, tân hoa hậu bất ngờ rời trường quay và từ chối trở lại. Cô cũng quyết định hủy toàn bộ lịch phỏng vấn đã sắp xếp với kênh này.

Trong buổi trò chuyện, Bosch khẳng định không hề hay biết về việc bị ông Nawat Itsaragrisil - Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - kiện vì hành vi phỉ báng. Cô nói trong sự ngạc nhiên: “Tôi không dính phải bất kỳ vụ kiện nào. Tôi không phỉ báng ai và không muốn nói về vấn đề này”.

Tuy nhiên, ngay sau chương trình, MC Carlos Adyan cho biết tại hậu trường, Bosch thừa nhận gia đình cô đã biết vụ kiện và đang tìm cách xử lý.

Nhiều cơ quan truyền thông quốc tế cho rằng hành động bỏ dở chương trình của Bosch không phù hợp với hình ảnh một Hoa hậu Hoàn vũ. Cựu Hoa hậu Hoàn vũ Andrea Meza (người Mexico) cũng lên tiếng bênh vực kênh Telemundo: “Đồng nghiệp của tôi chỉ hỏi những gì khán giả muốn biết. Họ đang làm công việc của mình”.

Trên trang cá nhân, Bosch phủ nhận cáo buộc và cho rằng truyền thông đang “đẩy mọi chuyện đi quá xa”. Cô khẳng định bản thân luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm.

Fátima Bosch liên tục đối mặt với những ồn ào từ đầu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đến nay (Ảnh: Instagram).

Đây không phải lần đầu người đẹp Mexico bỏ ngang hoạt động. Tháng 11, cô từng rời khỏi lễ trao sash (dải băng ghi tên) sau cuộc khẩu chiến với ông Nawat.

Theo USA Today, doanh nhân Thái Lan bị cho là dùng lời lẽ gay gắt khi Bosch từ chối buổi chụp hình cho nhà tài trợ, khiến cô và nhiều thí sinh khác rời khỏi hội trường, buộc sự kiện phải dừng lại.

Sau vụ việc, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) ra thông cáo khiển trách ông Nawat vì phát ngôn “thiếu tôn trọng”, làm dấy lên làn sóng chỉ trích trên toàn cầu hướng vào doanh nhân người Thái Lan.

Tuy vậy, đầu tháng 12, Tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (MGI) - bên tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan - thông báo đâm đơn kiện Bosch, cho rằng cô đã hiểu sai phát biểu tiếng Anh của ông Nawat và tiếp tục đưa ra các thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng uy tín của nam doanh nhân.

Dù cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã khép lại từ cuối tháng 11, các tranh cãi xung quanh chiến thắng của tân Hoa hậu Bosch vẫn chưa dừng lại.

Khán giả vẫn đòi tước vương miện của Hoa hậu Fátima Bosch (Ảnh: MU).

Sau đêm chung kết 21/11, nhiều khán giả tràn vào trang chủ MUO phản đối kết quả và kêu gọi tẩy chay tân hoa hậu. Một số thí sinh và giám khảo cũng cho rằng Bosch chỉ xứng đáng với vị trí á hậu.

Nghi vấn “mua giải” càng lan rộng khi một cựu giám khảo tiết lộ gia đình Bosch có quan hệ thân thiết với Chủ tịch MUO.

Fátima Bosch (SN 2000) là người mẫu kiêm nhà thiết kế tại Mexico, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Mexico 2025 vào tháng 9. Cô tốt nghiệp Đại học Universidad Iberoamericana, ngành Thiết kế thời trang và may mặc.

Sở hữu chiều cao 1,74m, gương mặt sắc nét và thương hiệu thời trang riêng, Bosch được chú ý ngay từ đầu cuộc thi. Cô sinh trưởng trong gia đình có nền tảng chính trị - kinh doanh tại Mexico.