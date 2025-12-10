Dàn hoa hậu dẫn đoàn thể thao tại lễ khai mạc SEA Games 33

Việc các mỹ nhân cầm biển tên cho đoàn thể thao của 11 quốc gia Đông Nam Á đã trở thành một trong những điểm nhấn không thể thiếu tại lễ khai mạc kỳ đại hội thể thao khu vực. Thái Lan là cường quốc sắc đẹp tại châu Á nên Ban tổ chức SEA Games 33 quy tụ dàn người đẹp đẳng cấp quốc gia và quốc tế cho sự kiện.

Theo sắp xếp của Ban tổ chức, tối 9/12, phần diễu hành bắt đầu từ đoàn Brunei và kết thúc với đoàn chủ nhà Thái Lan. Đoàn thể thao Việt Nam đi áp chót và được dẫn bởi người đẹp Nicha Poonpoka - Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2023.

Nicha Poonpoka từng đăng quang Hoa hậu tỉnh Lamphun năm 2023 trước khi tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan. Cô tốt nghiệp Khoa Thiết kế Truyền thông, Đại học Mahidol, thông thạo tiếng Anh và hiện hoạt động với tư cách Á hậu, diễn viên.

Sau khi bước chân vào làng giải trí, Nicha góp mặt trong bộ phim Twin và nhiều dự án truyền hình khác, đồng thời là người phát ngôn cho cuộc thi Hoa hậu/Nam vương Toàn cầu Thái Lan.

Bên cạnh Nicha Poonpoka, lễ khai mạc còn quy tụ nhiều gương mặt nổi bật. Đáng chú ý nhất là Opal Suchata Chuangsri - đương kim Hoa hậu Thế giới và cũng là người đẹp Thái Lan đầu tiên đăng quang danh hiệu này.

Opal đảm nhận nhiệm vụ dẫn đoàn nước chủ nhà. Sở hữu chiều cao 1,80m, thông thạo tiếng Anh và tiếng Trung, cô được đánh giá là một trong những hoa hậu tỏa sáng nhất mùa giải Hoa hậu Thế giới 2025.

Anntonia Porsild - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2023 - cầm biển tên cho đoàn Philippines. Người đẹp Thái Lan vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam khi từng nhiều lần sang Việt Nam làm giám khảo và tham gia sự kiện sắc đẹp.

Anchilee Scott-Kemmis, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021, dẫn đoàn Indonesia. Cô nổi tiếng với thông điệp phá bỏ định kiến về tiêu chuẩn hình thể và từng tạo tiếng vang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021 nhờ những phát ngôn mạnh mẽ chống miệt thị ngoại hình.

Ngoài ra, nhiều người đẹp khác cũng góp mặt trong lễ khai mạc như: Channigan Supitayaporn - Hoa hậu Thái Lan 2023, Dinsosee Panida Khuenjinda - Hoa hậu Thái Lan 2024, Cat Atitiya Benjapak - Á hậu 2 Hoa hậu Thái Lan 2024, Praew Kirana Yuthong - Á hậu 2 Hoa hậu Thái Lan 2025, Saffron Maya Snook - Hoa hậu Toàn cầu Thái Lan 2026, Vanessa Wenk - Hoa hậu Liên lục địa Thái Lan 2025.

Sự xuất hiện của dàn mỹ nhân hàng đầu khiến phần diễu hành khai mạc SEA Games 33 trở nên rực rỡ và là một trong những điểm nhấn được khán giả nhắc đến nhiều nhất sau lễ khai mạc.

Ảnh: Quý Lương/Instagram