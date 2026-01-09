Minh Thư phim "Gái nhảy": Sống kín tiếng, sắc vóc nóng bỏng tuổi 50 gây sốt

Gần đây, Minh Thư có chuyến về Việt Nam nhân kỳ nghỉ đón năm mới. Nữ diễn viên dành thời gian gặp bạn bè, thăm thú nhiều nơi, thưởng thức ẩm thực TPHCM.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Minh Thư cho biết, trong chuyến về quê nhà lần này, chị cũng thực hiện loạt MV và đầu tư sản xuất phim. Chị bày tỏ sự hào hứng với những kế hoạch ấp ủ ra mắt trong năm nay. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ và hoàn thành các lịch trình làm việc, Minh Thư đã trở về Mỹ ngày 6/1.

Nghệ sĩ Minh Thư sinh năm 1976, từng nổi tiếng khi đóng vai Hạnh trong phim điện ảnh Gái nhảy ra rạp năm 2003. Những năm qua, chị hoạt động trong vai trò ca sĩ, cùng con gái định cư tại Mỹ.

Dù đã qua thời đỉnh cao danh tiếng, Minh Thư hạnh phúc khi được khán giả ủng hộ. Tại Mỹ, chị nhận show ca hát, thực hiện nhiều video cover đăng lên kênh YouTube cá nhân. Ngoài ra, Minh Thư còn kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

Hồi cuối tháng 12/2025, loạt video hậu trường khi nữ nghệ sĩ ghi hình sản phẩm mới gây sốt mạng xã hội. Video Minh Thư cover Anh muốn em sống sao ra mắt hồi tháng 10 năm ngoái cũng hút 1,2 triệu lượt xem. Người hâm mộ nhận xét Minh Thư có ngoại hình quyến rũ, kỹ năng trình diễn vũ đạo bắt mắt. "Thật khó tin cô ấy đã 50 tuổi", một khán giả bình luận.

Hoạt động nghệ thuật từ năm 1992 đến nay, diễn viên vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, nhan sắc xinh đẹp, được khen có ngoại hình trẻ hơn tuổi thật.

Ở tuổi 50, nữ nghệ sĩ chuộng mặc trang phục năng động, nữ tính khi ra ngoài, dạo phố, gặp gỡ bạn bè. Khi trình diễn, chị theo đuổi phong cách gợi cảm với những bộ đầm ngắn ôm sát, khoe hình thể nóng bỏng.

Nhờ lợi thế ngoại hình, Minh Thư cũng thường xuyên thực hiện các bộ ảnh diện áo tắm quyến rũ trong những chuyến du lịch. Chị kết hợp lối trang điểm đậm giúp tôn lên đường nét sắc sảo của gương mặt.

Minh Thư chia sẻ, chị giữ vóc dáng săn chắc nhờ tập luyện thể dục đều đặn. Lịch tập được chị chia đều, tận dụng những ngày rảnh rỗi khi không có show diễn. Việc tập luyện giúp Minh Thư tăng cường trao đổi chất, ngủ ngon, giảm mệt mỏi, tinh thần luôn thoải mái.

Người đẹp cho biết, chị hài lòng với cuộc sống bình yên, tập trung theo đuổi đam mê và dành thời gian cho bản thân, chăm sóc con gái Bảo Ngọc. Sở thích của chị là nấu ăn, làm vườn, đi du lịch, tụ tập bạn bè.

Hằng năm, nữ ca sĩ cũng sắp xếp đưa con gái về Việt Nam thăm gia đình bên nội của con. Bé Bảo Ngọc năm nay 17 tuổi, được khen về vóc dáng cao ráo cùng gương mặt thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ.

Sau khi đổ vỡ hôn nhân, Minh Thư được nhiều người quan tâm và theo đuổi, nhưng chị chưa tìm được người phù hợp. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng kín tiếng về chuyện riêng tư.

Minh Thư từng cho biết, sau những thăng trầm đời tư, góc nhìn của chị về tình yêu hiện tại khác thời trẻ và chỉ muốn tập trung cho công việc. Nữ ca sĩ cũng hé lộ, bề ngoài chị chuộng phong cách gợi cảm nhưng bản thân rất truyền thống trong chuyện tình cảm.

Hồi tháng 2/2025, Minh Thư vướng tin đồn làm đám cưới với tài tử Lý Hùng, sau đó chị lên tiếng phủ nhận.

Minh Thư sinh năm 1976 tại TPHCM, từng đoạt giải Nhất cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh tại Văn Thánh với tiểu phẩm kết hợp múa Tiếng chày trên sóc Bombo. Năm 2002, Minh Thư nổi tiếng nhờ vai Hạnh trong phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng với hình ảnh bốc lửa. Sau đó, chị góp mặt trong nhiều bộ phim khác như: Lọ Lem hè phố, Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là bắn, Hương phù sa, Hướng nghiệp, Anh em nhà bác sĩ... Năm 2009, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Minh Thư bất ngờ "lên xe hoa" cùng chồng doanh nhân. Hôn nhân của nữ diễn viên đổ vỡ năm 2011. Sau đó, chị và con gái sang Mỹ định cư.

Ảnh: Facebook nhân vật