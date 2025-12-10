Lễ khai mạc SEA Games 33 lại có thêm sự cố: Ca sĩ bị phát hiện hát nhép

Nhân vật hát lệch "tông" nhiều nhất trong buổi lễ khai mạc SEA Games trên sân Rajamangala tối qua là ca sĩ người Bỉ gốc Thái Violette Wautier, với nghệ danh quen thuộc “V”. Đây là cô ca sĩ được khán giả Thái Lan chờ đợi nhiều nhất.

Tờ Matichon cho biết: “Kịch tính trong lễ khai mạc, chính Violette thừa nhận rằng cô gặp vấn đề khi hát nhép. “V” nói rằng sẽ tuyệt vời hơn nếu cô hát trực tiếp”.

Các ca sĩ trình diễn trong lễ khai mạc SEA Games 33 bị phát hiện hát nhép (Ảnh: Thairath).

“Phần trình diễn của Violette Wautier “V” tại sân vận động quốc gia Rajamangala, cùng với các ca sĩ Golf F Hero và Tong Twopee gặp vấn đề về âm thanh. Sự cố này khiến cho “V” thừa nhận cô chỉ thể hiện được 1% năng lực của mình ”, Matichon thông tin thêm.

Theo thông tin từ phía truyền thông Thái Lan, đối với những người trực tiếp ngồi ở sân vận động Rajamangala, họ sẽ khó phát hiện sự lệch "tông" này. Nhưng với những khán giả theo dõi qua truyền hình, họ nhận ra ca sĩ không hát thực thụ.

Sự việc gây nên phản ứng mạnh từ dư luận Thái Lan. Ngay trong đêm qua, các ca sĩ có liên quan đã đăng những dòng giải thích lên mạng xã hội, nói rõ lý do mà họ buộc phải hát nhép trong lễ khai mạc SEA Games 33.

Nhật báo hàng đầu Thái Lan Thairath đưa tin: “Violette Wautier “V” đã đăng một bài viết giải thích lý do giọng hát của cô không tốt khi biểu diễn tại lễ khai mạc SEA Games 33. Cô nói rằng nhiều người có thể đã nhận thấy giọng hát cực kỳ lạc tông của cô, trong buổi phát sóng trực tiếp lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á".

“Ca sĩ này cho biết, vì lý do kỹ thuật, cô và các rapper Golf F. Hero và Tong Twopee, được Ban tổ chức (BTC) yêu cầu hát nhép, trước khi sự cố xảy ra”, Thairath thông tin thêm.

Người bị phát hiện hát nhép rõ nhất là thần tượng của các bạn trẻ xứ sở chùa vàng, ca sĩ người Bỉ gốc Thái Violette Wautier “V” (Ảnh: Matichon).

Trong khi đó, một ca sĩ khác biểu diễn trong lễ khai mạc, rapper Golf F. Hero giải thích rằng, trong quá trình các nghệ sĩ biểu diễn, tai nghe của các nghệ sĩ bị tắt, khiến cho họ không thể nghe tiếng hát của chính mình, trong khi micro vẫn mở. Có nghĩa là họ không nắm được "đầu vào", nhưng vẫn buộc phải thể hiện "đầu ra". Đó là nguyên nhân các ca sĩ hát lệch tông.

Tờ Thairath trích lời rapper Golf F. Hero: “Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy như danh tiếng, hình ảnh, phẩm giá, sự nghiệp và cả những giấc mơ của mình đã bị hủy hoại. “V” cũng vậy, trong suốt sự nghiệp của cô ấy, “V” chưa bao giờ hát nhép.

Tôi không muốn đổ lỗi cho ai cả, nhưng hãy cho chúng tôi cơ hội tự bảo vệ mình. Nếu chúng tôi có cơ hội hát trực tiếp, dù chúng tôi có hát kém đi chăng nữa, thì đó vẫn là năng lực thực của chúng tôi. Tiếc rằng chúng tôi thậm chí không có cơ hội đó”, Golf F. Hero nói thêm và được tờ Thairath dẫn lại.

Cũng trong buổi lễ khai mạc SEA Games 33 tối qua, có thêm những sai sót lớn khác. Đầu tiên, truyền thông khắp nơi đang phản ứng mạnh việc BTC cho hiển thị bản đồ Việt Nam, nhưng thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Chưa hết, phần giới thiệu quốc gia đăng cai SEA Games 19 năm 1997 là Indonesia, nhưng BTC lại cho hiển thị quốc kỳ Singapore.