Kiều Minh Tuấn vượt nỗi sợ độ cao, giảm 26kg trong phim mới

Mới đây, thông tin diễn viên Kiều Minh Tuấn tái xuất màn ảnh rộng thu hút sự quan tâm của khán giả. Anh là diễn viên chính phim Con kể ba nghe, tác phẩm do Đỗ Quốc Trung đạo diễn, ra mắt nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Trong trailer phim Con kể ba nghe, nam diễn viên gây tò mò bởi tạo hình khác lạ, nhập vai thành nghệ sĩ xiếc thực hiện động tác thăng bằng trên dây với nhiều tình huống gây "thót tim".

Kiều Minh Tuấn đi thăng bằng trên dây trong phim mới (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Kiều Minh Tuấn cho biết, anh vốn là người sợ độ cao. Trong quá trình ghi hình phim mới, anh phải vượt qua cảm giác sợ hãi. Thời gian đầu, nam diễn viên cùng tập đi thăng bằng ở độ cao 1m, sau đó trực tiếp thực hiện những cảnh quay nguy hiểm khi đi lên dây thật.

Huấn luyện viên xiếc Phan Chí Thành là người trực tiếp hướng dẫn cho Kiều Minh Tuấn và dàn diễn viên. Với các cảnh quay ở độ cao 8-10m nguy hiểm, diễn viên phải nghiên cứu kỹ bối cảnh và tập dượt cùng ê-kíp để đảm bảo an toàn, đồng thời thực hiện các phân đoạn xiếc một cách chân thực, không phụ thuộc vào kỹ xảo.

"Mỗi lần bước lên sợi dây thật, nỗi lo lắng và sự khó khăn để kiểm soát cơ thể càng tăng lên. Tuy nhiên, tôi cố gắng thực hiện những cảnh quay nguy hiểm mà hầu như không nhờ đến diễn viên đóng thế. Bộ phim giúp tôi có cơ hội trải nghiệm, sống cùng nhân vật và thấm thía nỗi vất vả của nghề xiếc", Kiều Minh Tuấn hé lộ.

Ngoại hình thon gọn của Kiều Minh Tuấn sau khi giảm cân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Không chỉ đối mặt với áp lực đi trên dây và nhiều kỹ năng biểu diễn xiếc, Kiều Minh Tuấn còn nỗ lực siết cân để nhập vai trong phim mới.

Vài tháng trước khi phim bấm máy, anh ở mức 85kg và được đạo diễn yêu cầu giảm cân để có hình thể "sáu múi". Sau đó, nam diễn viên tích cực tập luyện mỗi ngày với các bài tập tạ, chạy bộ, gập bụng.

Kiều Minh Tuấn cho biết, anh tuân thủ chế độ ăn uống khoa học dưới sự giám sát của chuyên gia thể hình và sức khỏe. Thực đơn hằng ngày của anh hạn chế chất béo, đồ ngọt, ưu tiên trứng luộc, khoai lang, gạo lức.

Kiều Minh Tuấn siết cân, tập luyện nghiêm túc nhiều động tác diễn xiếc để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Theo Kiều Minh Tuấn, quá trình giảm cân và tập luyện có thời điểm khiến anh mệt mỏi, tay phồng rộp do nâng tạ cường độ cao. Tuy nhiên, nam diễn viên tự động viên bản thân nỗ lực vượt qua, bởi đây là dạng vai anh mong muốn từ lâu.

Cuối cùng, sau 2 tháng tập luyện, Kiều Minh Tuấn giảm được gần 30kg, về mốc 59kg. Anh kỳ vọng sự đầu tư về ngoại hình và kỹ năng diễn xiếc giúp anh hóa thân trọn vẹn vào vai diễn, tạo được màu sắc khác biệt trên màn ảnh rộng.