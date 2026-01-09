Tưởng người qua đường đến trả thù, gã say rượu sát hại cụ ông ở TPHCM

Ngày 9/1, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trương Khánh (41 tuổi, ngụ TPHCM) 20 năm tù về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 15/3/2024, Trương Khánh ngồi uống rượu tại công viên Cây Mai (phường 14, quận 5 cũ, TPHCM). Trong lúc nhậu, nam bị cáo xảy ra va chạm, đánh nhau với một nam thanh niên mặc áo trắng, chưa rõ lai lịch.

Bị cáo Khánh tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Một lúc sau, ông Lưu Tiểu T. đạp xe đi ngang qua khu vực Khánh đang ngồi uống rượu. Do vẫn còn bực tức vì vụ xô xát trước đó, Khánh cho rằng ông T. là người do nam thanh niên kia gọi đến để trả thù.

Khánh chạy sang bên kia đường, lấy một chiếc ghế gỗ đã hư rồi đập vào xe đạp của ông T. Khi hai bên xảy ra xô xát, bị cáo đẩy ông T. ngã xuống đất và liên tiếp tấn công.

Sau khi gây án, Khánh vẫn tiếp tục ngồi uống rượu cạnh nơi ông T. nằm bất tỉnh, sau đó mới rời đi về nhà.

Đến khoảng 7h cùng ngày, một bảo vệ dân phố phát hiện ông T. nằm bất tỉnh trên bãi cỏ, đầu chảy nhiều máu nên đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau thời gian điều trị, đến ngày 27/10/2024, ông T. tử vong tại nhà.