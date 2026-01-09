Người liên quan vụ “chạy án” bị nhóm đòi nợ thuê cưỡng đoạt tài sản ở TPHCM

Ngày 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM (PC02) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Tấn (SN 1977, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Hữu Tính (SN 1987, ngụ phường Long Phước), Nguyễn Thanh Linh (SN 1991, ngụ phường Bình Trưng), Nguyễn Minh Hiệp (SN 1988, ngụ phường Long Trường), Trần Anh Nghĩa (SN 1991, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây), Trương Công Định (SN 1996, ngụ phường Cát Lái) và Nguyễn Tấn Phát (SN 1992, ngụ phường Long Trường) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

7 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo PC02, các đối tượng trên bị bắt trong quá trình mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê do Hồ Thành Được (Được “Đất Bắc”) và Lê Tuấn Phong (Phong Lê) cùng đồng bọn thực hiện.

Đáng chú ý, cơ quan công an xác định bị hại của nhóm đối tượng trên là Nguyễn Trung Thế Lữ (SN 1994, trú tỉnh Đắk Lắk), đồng thời là đối tượng liên quan đến một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Trung Thế Lữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, Nguyễn Trung Thế Lữ đã lợi dụng việc bà B.T.H. (SN 1976, ngụ phường Cầu Kiệu) có 4 nhân viên bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc để đưa thông tin gian dối rằng bản thân có mối quan hệ và có thể chạy án. Sau khi nhận 2,5 tỷ đồng, Lữ không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt số tiền trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Thế Lữ, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.