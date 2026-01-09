Người mẹ 2 con qua đời, khép lại hành trình sự sống ở tuổi 24

Đêm 8/1, khoa Hồi sức Tim mạch tích cực, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, không khí căng hơn mọi ngày. Chị Nguyễn Thị Loan (SN 2002, trú tại xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên), bất ngờ diễn biến xấu, rơi vào hôn mê sâu, không còn khả năng hồi phục, dù đội ngũ y, bác sĩ đã tận tâm, tận lực cứu chữa.

Trước bệnh cảnh quá nguy kịch, gia đình đã xin đưa chị Loan về nhà theo phong tục địa phương. 1h45 ngày 9/1, chị đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người thân, khép lại hành trình sự sống ở tuổi 24.

Chị Nguyễn Thị Loan là nhân vật trong bài viết “Thiếu 300 triệu đồng mổ tim, người mẹ 24 tuổi xin xuất viện về nhà chờ chết”, được đăng tải trên báo Dân trí ngày 6/1.

Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc và bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ, nhưng bệnh tình quá nặng chị Loan đã không qua khỏi (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Loan nhập viện ngày 27/12/2025 trong tình trạng suy tim nặng, khó thở, thở oxy liên tục, gần như không thể tự đi lại.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán chị mắc nhiều bệnh lý tim mạch phức tạp với mức độ nguy hiểm cao: hở van động mạch chủ mức độ nặng, giãn gốc động mạch chủ, hở van hai lá và ba lá nặng, thất phải giãn, tăng áp lực động mạch phổi và suy tim độ IV giai đoạn C.

Do tình trạng tim mạch quá phức tạp, các bác sĩ chỉ định chị cần phẫu thuật tim lớn, đa can thiệp, với chi phí dự kiến khoảng 300-400 triệu đồng (chưa kể chi phí hậu phẫu và dinh dưỡng sau mổ). Trong hoàn cảnh kiệt quệ, số tiền này vượt quá khả năng của gia đình chị.

Hoàn cảnh của người mẹ trẻ đã lay động trái tim hàng ngàn bạn đọc Dân trí. Chỉ sau 1 ngày bài viết được đăng tải, hàng trăm triệu đồng đã được bạn đọc, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ.

Ngày 7/1, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bạch Mai khẩn cấp trao số tiền 338.184.589 đồng tới chị Loan, tiếp thêm hy vọng để chị có thể cầm cự, chờ ngày đủ điều kiện phẫu thuật.

Chị Loan ra đi ở tuổi 24, để lại 2 con nhỏ mới 3 tuổi và 8 tháng tuổi Ảnh: CTV).

Tuy nhiên, số phận nghiệt ngã đã không cho chị thêm thời gian. Trong những ngày cuối đời, chị liên tục sốt cao, suy kiệt nhanh, buộc phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt khoa Hồi sức Tim mạch tích cực. Dù các y, bác sĩ đã nỗ lực hết sức, phép màu đã không xảy ra.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS.BS Trần Bá Hiếu, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ: “Chúng tôi đã cố gắng hết khả năng chuyên môn để cứu chữa cho bệnh nhân. Đây là ca bệnh rất nặng, diễn biến nhanh và phức tạp. Sự ra đi của chị Loan khiến các y, bác sĩ vô cùng tiếc nuối”.

Sự ra đi của chị Loan để lại nỗi đau lớn cho gia đình nhỏ vốn đã quá nhiều bất hạnh. Chị Loan là mẹ của 2 con nhỏ (một cháu 3 tuổi, một cháu mới 8 tháng tuổi). Hoàn cảnh gia đình hai bên đều nghèo khó, bố mẹ già yếu, người thân không đủ khả năng hỗ trợ chi phí điều trị kéo dài.

Trong lúc đau buồn, anh Quyết (chồng chị Loan) xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và các y, bác sĩ đã giúp đỡ gia đình thời gian qua (Ảnh: Hương Hồng).

Trong lúc đau buồn, anh Nguyễn Văn Quyết (SN 1994, chồng chị Loan) vẫn không quên gửi lời cảm ơn: “Gia đình em vô cùng biết ơn bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm và các y, bác sĩ đã hết lòng giúp đỡ vợ em trong những ngày cuối cùng.

Vợ em đã mất nên gia đình xin được ngừng tiếp nhận mọi sự hỗ trợ, mong mọi người dành tấm lòng ấy cho những hoàn cảnh khó khăn khác”.

Lời tri ân nghẹn ngào đã khép lại một hành trình nhân ái nhiều xúc động. Chị Loan không kịp bước vào ca mổ tim sinh tử, nhưng tình yêu thương, sự sẻ chia kịp thời của bạn đọc Dân trí đã ở bên chị đến những giờ phút cuối cùng của cuộc đời.