Báo Indonesia bình luận về sự cố khó chấp nhận ở lễ khai mạc SEA Games 33

"Sự cố nhầm quốc kỳ Indonesia thành quốc kỳ Singapore đã làm hoen ố buổi lễ khai mạc SEA Games 2025", tờ CNN Indonesia bình luận về những sai sót của Ban tổ chức (BTC) nước chủ nhà Thái Lan tại lễ khai mạc SEA Games 33.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 thực sự là một sự kiện công phu, hoành tráng, khi các tiết mục múa truyền thống kết hợp với màn trình diễn laser và đồ họa LED đã tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục.

Bản đồ Việt Nam được BTC SEA Games 33 hiển thị chỉ bao gồm phần đất liền, hoàn toàn thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, lễ khai mạc kéo dài hơn hai tiếng rưỡi không tránh khỏi những tranh cãi. Sau khi lễ khai mạc bị trì hoãn đôi chút do sự vắng mặt của Quốc vương Vajiralongkorn và Hoàng hậu Sineenat, sự kiện tiếp tục bị ảnh hưởng bởi một lỗi kỹ thuật dẫn đến việc quốc kỳ Indonesia bị nhầm thành quốc kỳ Singapore.

"Đây không phải là lần đầu tiên quốc kỳ Indonesia bị nhầm tại SEA Games 2025. Trước đó, khi lịch thi đấu bóng đá nữ được công bố trên trang web chính thức của SEA Games 33, BTC đã nhầm quốc kỳ Lào thay cho Indonesia. Trong khi đó, quốc kỳ của Thái Lan cũng bị nhầm thành quốc kỳ của Việt Nam", tờ CNN Indonesia chỉ trích những sai sót mang tính hệ thống từ BTC SEA Games.

Đáng chú ý, tờ báo Indonesia cũng chỉ ra những sai sót khó chấp nhận khác tại lễ khai mạc SEA Games khi phần trình chiếu hình ảnh mô phỏng bản đồ các nước Đông Nam Á, bản đồ Việt Nam được BTC SEA Games 33 hiển thị chỉ bao gồm phần đất liền, hoàn toàn thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc.

Trong phần thông báo SEA Games lần thứ 33 có 574 bộ huy chương, nhưng MC chương trình cũng như công nghệ ánh sáng hiện đại lại hiển thị con số 547 bộ huy chương.

"SEA Games 2025 mở màn với những màn trình diễn ngoạn mục, các điệu nhảy văn hóa truyền thống, trò chơi laser, đến đồ họa LED khiến khán giả mê hoặc. Mặc dù có chút khó chịu khi lễ khai mạc bị chậm trễ, chuỗi sự kiện vẫn tiếp tục diễn ra trong hơn hai tiếng rưỡi.

Tuy nhiên sự phấn khích đã bị làm ố bởi lỗi kỹ thuật khi Indonesia được giới thiệu với tư cách là nước tổ chức SEA Games 1997, thay vì thể hiện quốc kỳ đỏ trắng, màn hình lại hiển thị quốc kỳ Singapore", tờ Sumut Juara của Indonesia cũng bình luận về sự cố tại lễ khai mạc SEA Games.

"Một sai lầm nữa xảy ra khi giới thiệu về Việt Nam, bản đồ quốc gia nước này chưa đầy đủ vì không cho thấy Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Loạt lỗi này đã kích động chỉ trích từ công chúng và thêm điểm nhấn vào sự chuẩn bị thiếu kỹ lưỡng của Ủy ban trong việc tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á", tờ báo của Indonesia nhấn mạnh.