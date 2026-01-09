Chân dung "ông lớn" khoan trúng mỏ dầu lớn ngoài khơi Việt Nam

Công ty con của Tập đoàn dầu khí Murphy (Mỹ) vừa khoan thành công giếng thẩm lượng Hải Sư Vàng-2X (HSV-2X) tại Lô 15-2/17, bể Cửu Long, cách bờ biển Việt Nam khoảng 64km.

Trước đó, từ quý IV/2024, Murphy Oil đã khoan giếng thăm dò Hải Sư Vàng-1X và đến tháng 1/2025 phát hiện khoảng 370 feet (112m) dầu từ hai vỉa chứa.

Tháng 10/2025, giếng HSV-2X được khoan nhằm đánh giá chi tiết hơn phát hiện này. Kết quả vừa được doanh nghiệp công bố cho thấy tổng chiều dày vỉa dầu đạt 429 feet (131m), lớn hơn so với giếng trước, chủ yếu nằm ở tầng chứa chính sâu hơn.

Theo Murphy Oil, tầng chứa chính của giếng HSV-2X cho lưu lượng khoảng 6.000 thùng dầu/ngày, dầu chất lượng cao 37 độ API và có tính liên tục với giếng HSV-1X. Trữ lượng trung bình của tầng chứa chính được đánh giá ở mức cao trong khung dự báo 170-430 triệu thùng dầu quy đổi, thậm chí có thể vượt ngưỡng 430 triệu thùng.

Murphy Oil là một trong những tập đoàn năng lượng lớn của Mỹ, chuyên hoạt động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí. Được thành lập năm 1950 và đặt trụ sở tại Mỹ, Murphy hiện triển khai các dự án tại nhiều khu vực như Mỹ, Canada, Malaysia, Việt Nam và một số khu vực ngoài khơi khác.

Trụ sở Murphy Oil ở Mỹ (Ảnh: Murphy Oil).

Trong năm 2024, Murphy Oil đạt lợi nhuận ròng 407 triệu USD. Sản lượng khai thác bình quân năm 2024 đạt 177.000 thùng dầu quy đổi/ngày, trong đó dầu thô chiếm 88.000 thùng/ngày. Tổng vốn đầu tư trong năm đạt 953 triệu USD. Trữ lượng dầu khí được chứng minh của Murphy tính đến cuối năm 2024 ước đạt 713 triệu thùng dầu quy đổi, trong đó dầu thô chiếm 37% và chất lỏng chiếm 42%.

Tại Việt Nam, Murphy Oil cho biết đang điều hành hoạt động tại một số lô dầu khí thuộc bể Cửu Long và Phú Khánh. Tập đoàn cũng đang đầu tư vào mỏ Lạc Đà Vàng (bể Cửu Long), đặt mục tiêu đón dòng dầu đầu tiên vào quý IV/2026. Năm 2025, Murphy tiếp tục ghi nhận các phát hiện mới tại giếng Hải Sư Vàng-1X (Lô 15-2/17) và Lạc Đà Hồng-1X (Lô 15-1/05).

Tập đoàn đã đầu tư khoảng 300 triệu USD vào công tác tìm kiếm thăm dò tại Việt Nam và đang điều hành các lô dầu khí tại bể Cửu Long, bể Phú Khánh. Tập đoàn cũng đang hợp tác với Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) tích cực triển khai phát triển dự án Lạc Đà Vàng với tổng vốn đầu tư 700 triệu USD.

Trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Tô Lâm hồi tháng 10/2025, ông Eric Hambly, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của Murphy Oil.

Lãnh đạo Murphy Oil cam kết tiếp tục mở rộng đầu tư, đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển ngành công nghiệp dầu khí, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.