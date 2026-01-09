Nhận 6,4 tỷ đồng, cựu Giám đốc đăng kiểm 50-04V bị đề nghị 8-9 năm tù

Chiều 9/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm 64 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-04V ( TPHCM) bước vào phần tranh luận.

Mở đầu phiên tòa, đại diện VKS phát biểu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc)>

Theo đại diện VKS, đối với nhóm bị cáo công tác tại Trung tâm Đăng kiểm 50-04V, ông Nguyễn Xuân Hải (Giám đốc) và ông Chu Đình Hiệp (Phó Giám đốc) là những người giữ vai trò lãnh đạo, đã đưa ra chủ trương cho các đăng kiểm viên nhận hối lộ trong hoạt động đăng kiểm.

Do đó, hai bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự chung về hành vi nhận hối lộ với tổng số tiền trung tâm đã nhận là 6,4 tỷ đồng, trong đó mỗi bị cáo hưởng lợi 570 triệu đồng.

Nhóm bị cáo là đăng kiểm viên bậc cao, trưởng chuyền phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền hối lộ phát sinh trong chuyền kiểm định mà mình trực tiếp làm việc, quản lý, tương ứng với thời gian công tác.

Nhóm bị cáo là “cò” dịch vụ kiểm định đã nhận tiền của chủ phương tiện, người đi đăng kiểm rồi đưa hối lộ cho các đăng kiểm viên nhằm tạo điều kiện cho việc đăng kiểm được thực hiện nhanh chóng, bỏ qua các lỗi của phương tiện trong quá trình kiểm định hoặc cho thợ sửa chữa ngay tại chuyền kiểm định.

Nhóm bị cáo là đại diện các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã có hành vi đưa hối lộ cho đăng kiểm viên hoặc thông qua các đối tượng môi giới để được kiểm định nhanh, bỏ qua một số lỗi MID trong quá trình kiểm định phương tiện.

Tuy nhiên, VKS cũng ghi nhận các bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải.

Trên cơ sở đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hải (cựu Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-04V) và bị cáo Chu Đình Hiệp (cựu Phó Giám đốc Trung tâm) mức án từ 8 đến 9 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh, 13 bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 5 đến 8 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hữu Chinh (lao động tự do) bị đề nghị mức án từ 8 đến 10 năm tù về các tội Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Đối với 48 bị cáo thuộc nhóm đưa hối lộ, VKS đề nghị mức án từ án treo đến 8 năm tù về tội Đưa hối lộ.