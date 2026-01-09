“Váy khỏa thân” vẫn gây sốt bất chấp tranh cãi

Tháng 5/2025, chỉ 24 giờ trước lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes (Pháp), Ban tổ chức bất ngờ công bố quy định trang phục chính thức, trong đó nêu rõ những điều nên và không nên áp dụng trên thảm đỏ, tại các buổi ra mắt phim, lễ trao giải và sự kiện chụp ảnh.

Với lý do “tế nhị”, LHP Cannes tuyên bố từ chối những khách mời xuất hiện trong trang phục xuyên thấu. Động thái này được xem là phản ứng trước làn sóng váy áo hở hang lan rộng tại các liên hoan phim, lễ trao giải và sàn diễn quốc tế.

Tuy nhiên, quyết định trên không nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng và cũng không đủ sức làm chậm lại đà phát triển của xu hướng váy xuyên thấu (naked dress).

Sau đó, váy xuyên thấu tiếp tục được các ngôi sao đưa lên những “đỉnh cao” mới. Nữ diễn viên Dakota Johnson công khai bày tỏ sự yêu thích với phong cách này. Cuối năm 2025, Sydney Sweeney gây bão mạng xã hội khi xuất hiện trong chiếc váy lưới kim loại của Christian Cowan.

Trong khi đó, Mia Goth gần như biến váy hở hang thành “quy định trang phục không chính thức” tại các buổi ra mắt phim Frankenstein của đạo diễn Guillermo del Toro.

Tại lễ trao giải Grammy 2025, kiến trúc sư Bianca Censori - vợ của rapper Kanye West - gây tranh cãi khi diện một chiếc váy ngắn, mỏng và hoàn toàn trong suốt, không nội y, sánh đôi cùng chồng. Ban đầu, Bianca khoác áo ngoài kín đáo, nhưng sau đó quay lưng về phía ống kính và cởi bỏ áo lông, để lộ thiết kế xuyên thấu phô diễn gần như toàn bộ cơ thể.

Trái với dự đoán của một số chuyên gia cho rằng xu hướng váy xuyên thấu sẽ hạ nhiệt trong năm 2026, thực tế cho thấy "váy khỏa thân" vẫn tiếp tục được ưa chuộng.

Có ý kiến nhận định thời trang năm 2026 sẽ tập trung nhiều hơn vào kết cấu và phom dáng, khiến các thiết kế “ít vải” dần trở nên nhàm chán và mất đi tính mới mẻ. Tuy nhiên, điều này chưa thực sự xảy ra.

Ngay từ đầu năm, nhiều ngôi sao tiếp tục xuất hiện với trang phục trong suốt, gần như khỏa thân trong các kỳ nghỉ lễ.

Trong bối cảnh tuyết phủ tại Aspen (Colorado, Mỹ), siêu mẫu Bella Hadid thu hút sự chú ý khi diện chiếc váy xuyên thấu táo bạo vào ngày 3/1. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Thu/Đông 2004-2005 của nhà mốt Georges Chakra, được làm từ lưới đen thêu tinh xảo, đính chi tiết lấp lánh, tạo điểm nhấn nổi bật giữa khung cảnh mùa đông giá lạnh.

Với thiết kế này, Bella Hadid để lộ nội y cạp cao và khoác thêm áo lông thú để giữ ấm. Đại diện thương hiệu Georges Chakra nhận định, mẫu váy phản ánh những khám phá ban đầu của nhà mốt về vẻ đẹp gợi cảm của chất liệu xuyên thấu, đồng thời thể hiện di sản thời trang cao cấp bền bỉ qua nhiều thập kỷ.

Không chỉ tại Hollywood, xu hướng "váy khỏa thân" còn lan rộng trong làng giải trí châu Á. Trong bộ ảnh đăng tải trên mạng xã hội đêm 1/1, Lisa (Blackpink) gây chú ý khi diện váy ren xuyên thấu, tạo các khoảng hở táo bạo nhưng được xử lý tinh tế.

Bên trong, nữ ca sĩ Thái Lan kết hợp nội y lụa màu hồng, khéo léo khoe hình thể thông qua lớp vải mỏng. Hình ảnh của Lisa được xem là một trong những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ đầu tiên của năm mới, tiếp tục khẳng định sức sống của trào lưu váy khỏa thân.

Dù gây tranh cãi, “váy khỏa thân” vẫn chứng minh sức hút khó cưỡng, cho thấy thời trang đang ngày càng ưu ái sự tự do thể hiện hơn là những khuôn mẫu an toàn.