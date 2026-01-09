Indonesia: Giả tiếp viên hàng không, cô gái bị bắt ngay chuyến bay đầu tiên

Một phụ nữ người Indonesia đã bị phát hiện giả làm tiếp viên của hãng Batik Air. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 6/1 theo giờ địa phương, tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (Indonesia).

Cô gái 23 tuổi đã mặc đồng phục tiếp viên hàng không của hãng Batik Air để lên máy bay. Nhiều người tin rằng cô là thành viên phi hành đoàn.

Cô gái mặc trang phục để giả mạo làm tiếp viên hàng không, nhưng bị phát hiện ngay trong chuyến bay đầu tiên (Ảnh: The Sun).

Tuy nhiên trong quá trình làm việc, các tiếp viên thực sự của hãng phát hiện thấy những điểm bất thường nên nghi ngờ. Họ báo lại vụ việc tới lực lượng an ninh hàng không.

Ông Yandri Mono, Trưởng đơn vị Điều tra Hình sự thuộc Cảnh sát sân bay Soekarno-Hatta, cho biết, sau khi tiến hành thẩm vấn, họ xác nhận cô gái không phải là tiếp viên của hãng. Khi máy bay hạ cánh, cô gái bị đưa tới đồn cảnh sát để làm rõ thông tin.

Tại cơ quan điều tra, người này khai nhận từng nộp hồ sơ ứng tuyển vào hãng hàng không nhưng không vượt qua vòng tuyển dụng. Thấy xấu hổ, cô đã nói dối gia đình rằng mình được nhận vào làm.

Sau khi mua bộ trang phục hàng không trên một kênh thương mại điện tử, cô gái mặc đồ như tiếp viên để thực hiện chuyến bay từ Jakarta. Cô gái nói, dự kiến sẽ thay trang phục khác sau khi hạ cánh trở về nhà ở Palembang.

Hiện vụ việc vẫn được cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Trong khi đó, hãng hàng không Batik Air khẳng định hãng bay không có bất cứ mối liên hệ nào với cô gái này.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, mới đây, cô gái thừa nhận lỗi sai trên trang cá nhân, đồng thời bày tỏ sự ăn năn vì gây ra nhiều rắc rối.

Người đàn ông giả mạo làm tiếp viên hàng không để được bay hơn 30 chuyến miễn phí (Ảnh: News).

Lịch sử ngành hàng không từng ghi nhận một số vụ việc tương tự khi hành khách giả mạo làm tiếp viên, trà trộn vào phi hành đoàn với nhiều mục đích khác nhau.

Tháng 6/2025, một người đàn ông ở Florida (Mỹ) bị kết tội lừa đảo vì đóng giả làm tiếp viên hàng không để hưởng ưu đãi khi đặt vé nội bộ, đi miễn phí hơn 30 chuyến bay.

Đó là Tiron Alexander, 35 tuổi, bị bồi thẩm đoàn tại Tòa án liên bang quận Nam Florida kết luận phạm các tội lừa đảo giao dịch và xâm nhập trái phép khu vực an ninh sân bay.

Theo cáo trạng, Alexander làm giả khoảng 30 mã số nhân viên và ngày tuyển dụng để mạo danh tiếp viên của 7 hãng hàng không. Mục đích của người đàn ông là nhằm đặt vé nội bộ của các hãng. Với danh tính giả, người này đã đặt vé hơn 120 chuyến bay và đi miễn phí 34 chuyến trong giai đoạn 2018-2024.

Trên ít nhất 3 chuyến bay mà Alexander "đi lậu" thành công, người này đã giả danh làm tiếp viên hàng không. Hành vi này có thể bị xem là tình tiết tăng nặng đối với bị cáo, vi phạm các quy định an toàn hàng không tại Mỹ.

Sự việc làm dấy lên lo ngại về lỗ hổng trong quy trình kiểm tra nhân thân và hệ thống đặt chuyến bay nội bộ của các hãng hàng không. Vụ việc được phát hiện và do Cơ quan An ninh Giao thông (TSA), chi nhánh tại Atlanta, bang Georgia, tiến hành điều tra làm rõ.