Bị gọi tên trong vụ Đồ hộp Hạ Long: Highlands Coffee lên tiếng

Liên quan đến những lo ngại về vụ 130 tấn thịt lợn bệnh tả châu Phi, Công ty cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (Highlands Coffee) vừa có thông tin chính thức.

Đơn vị này khẳng định không thu mua, không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của Công ty cổ phần Thực phẩm Đồ hộp Hạ Long trong toàn bộ các sản phẩm đang phục vụ tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc.

Nhằm nhất quán với mục tiêu trên và với tinh thần thận trọng cao nhất, Highlands Coffee đã ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải thịt được cung ứng từ Công ty cổ phần Thực phẩm Đồ hộp Hạ Long. Công ty cho biết đang theo dõi sát sao các diễn biến liên quan và sẽ chờ kết luận chính thức từ các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Dự kiến trong vài ngày tới, sau khi hoàn tất việc chuyển đổi sang các nhà cung cấp thay thế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và chất lượng, Highlands Coffee sẽ phục vụ trở lại các sản phẩm này.

“An toàn thực phẩm và sức khỏe khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động. Chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng và cam kết không ngừng nỗ lực để duy trì niềm tin của khách hàng”, thông báo của Highlands ghi.

Sản phẩm patê cột đèn Hải Phòng (Ảnh: IT).

Được biết, tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 của Đồ hộp Hạ Long (được công bố ngày 30/8/2025), xuất hiện Công ty cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên - đơn vị chủ quản thương hiệu Highlands Coffee.

Cụ thể, tại khoản Phải thu ngắn hạn khách hàng, ghi nhận Công ty cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên là một trong những khách hàng có giao dịch và công nợ 3 tỷ đồng với Đồ hộp Hạ Long (tại thời điểm 30/6/2025). Số dư đầu kỳ thậm chí lên đến 5,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản phải thu ngắn hạn đối với Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên đã xuất hiện trên báo cáo tài chính của Đồ hộp Hạ Long từ nhiều năm trước. Năm 2023, số dư đầu kỳ là 5,8 tỷ đồng, trong khi số dư đầu kỳ của năm 2024 là gần 3,7 tỷ đồng.

Highlands Coffee là thương hiệu Việt do doanh nhân David Thái (Thái Phi Điệp) sáng lập và bắt đầu hoạt động vào năm 1999. Hiện, Highlands Coffee là một trong những thương hiệu chuỗi cà phê có độ phủ lớn. Công ty đang phục vụ các món từ cà phê, trà sữa, trà đào… đến các món bánh ngọt, bánh mì que (có pate), bánh mì Việt Nam.