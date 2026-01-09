Vụ hot girl “qua đêm” với 10 tài tử: Khi tin đồn định đoạt số phận nghệ sĩ

Cô gái khiến dư luận Trung Quốc bùng nổ những ngày đầu năm

Những ngày gần đây, Tư Hiểu Địch trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc khi liên tục công khai các mối quan hệ được cho là bí mật với nhiều sao nam.

Sự việc bắt đầu từ ngày 3/1, khi tài khoản Iamrosie bất ngờ đăng tải hàng loạt bài viết khẳng định đã hẹn hò và có quan hệ thân mật với hơn chục nghệ sĩ nổi tiếng.

Hot girl Tư Hiểu Địch là cái tên gây xôn xao truyền thông Hoa ngữ những ngày đầu năm (Ảnh: Sina).

Đáng chú ý, Tư Hiểu Địch công bố ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng tư cùng một bức ảnh thân mật được cho là chụp chung với ca sĩ - diễn viên Lộc Hàm. Những bài đăng này nhanh chóng khiến mạng xã hội Trung Quốc “bùng nổ”, hàng loạt từ khóa liên quan leo lên top tìm kiếm.

Trong các bài viết, Tư Hiểu Địch tuyên bố bản thân từng “qua đêm” với nhiều ngôi sao khi mới 30 tuổi. Các phát ngôn và hình ảnh lập tức gây tranh cãi dữ dội không chỉ tại Trung Quốc mà còn lan sang nhiều quốc gia châu Á.

Việc phát tán tin nhắn và hình ảnh riêng tư liên quan đến nghệ sĩ khiến Tư Hiểu Địch nhanh chóng bị các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc áp dụng biện pháp xử lý. Nhiều nội dung bị gỡ bỏ, các tài khoản mạng xã hội Weibo, Douyin và Xiaohongshu của cô lần lượt bị khóa hoặc hạn chế hiển thị.

Bức ảnh riêng tư được cho là của Tư Hiểu Địch và Lộc Hàm khiến người hâm mộ Trung Quốc chấn động (Ảnh: Sohu).

Sau đó, Tư Hiểu Địch chuyển sang đăng tải nội dung trên nền tảng X (trước đây là Twitter), cho biết bản thân không thể tiếp tục lên tiếng trên các mạng xã hội nội địa. Cô bày tỏ sự bức xúc, đồng thời ám chỉ vẫn còn nhiều thông tin “chưa được công bố” và có thể sẽ tiếp tục đăng tải trên các nền tảng nước ngoài.

Hot girl này còn tuyên bố đang nắm giữ nhiều hình ảnh “chưa từng công bố” liên quan đến các nghệ sĩ như Lâm Canh Tân, Khuất Sở Tiêu, Thái Từ Khôn và Ngô Diệc Phàm. Giải thích lý do công khai sự việc, Tư Hiểu Địch cho rằng bản thân bị đối xử như “món đồ chơi”, chịu tổn thương nghiêm trọng về tinh thần và thể chất.

Trước những thông tin gây chấn động, nhiều nam nghệ sĩ bị nhắc tên đã đồng loạt phủ nhận, khẳng định đây là thông tin bịa đặt và tuyên bố sẽ khởi kiện vì hành vi bôi nhọ danh dự.

Đối diện nguy cơ pháp lý, Tư Hiểu Địch không tỏ ra e dè mà tiếp tục phản pháo, cho rằng các nghệ sĩ đang tìm cách “bịt miệng” cô. Trên trang cá nhân, cô còn chia sẻ việc bản thân nhận được các tin nhắn đe dọa.

Ngày 9/1, trước áp lực dư luận, công ty quản lý của Tư Hiểu Địch đăng thông cáo chính thức xin lỗi công chúng, đồng thời công bố các biện pháp pháp lý liên quan đến vụ việc.

Phạm Thừa Thừa, em trai của Phạm Băng Băng, phủ nhận mối quan hệ riêng tư với Tư Hiểu Địch (Ảnh: Sina).

Theo thông cáo, Tư Hiểu Địch đã phớt lờ sự can ngăn của công ty, tự ý đưa ra nhiều phát ngôn tiêu cực. Phía quản lý cho biết họ nhiều lần yêu cầu cô dừng đăng tải nội dung nhưng không đạt hiệu quả.

Đáng chú ý, công ty tiết lộ Tư Hiểu Địch từng uống tới 40 viên thuốc ngủ trong thời gian ngắn và đang gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng. “Cô ấy có thói quen sử dụng thuốc ngủ để ổn định tinh thần. Trong vài ngày, cô ấy đã dùng lượng thuốc của cả một tháng”, phía công ty cho hay.

Công ty quản lý tuyên bố cũng tuyên bố khởi kiện dân sự đối với Tư Hiểu Địch, yêu cầu cô bàn giao quyền quản lý các tài khoản mạng xã hội, bồi thường 2 triệu NDT (hơn 7,5 tỷ đồng) vì vi phạm hợp đồng, đồng thời công khai xin lỗi các nghệ sĩ bị liên lụy. Ngoài ra, phía công ty đã nộp đơn lên tòa án đề nghị phong tỏa các tài khoản mạng xã hội của Tư Hiểu Địch trong thời gian chờ xét xử.

Hiện, Tư Hiểu Địch chưa đưa ra phản hồi chính thức trước thông báo khởi kiện. Tuy nhiên, vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận và được xem là một trong những ồn ào nghiêm trọng nhất của làng giải trí Hoa ngữ trong những ngày đầu năm 2026.

Lộc Hàm là ngôi sao chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ồn ào tình ái với hot girl Tư Hiểu Địch (Ảnh: Sina).

Quyền lực từ những bài đăng trên mạng xã hội

Câu chuyện của Tư Hiểu Địch cho thấy một thực tế đáng lo ngại: Trong làng giải trí Hoa ngữ, ranh giới giữa sự thật, tin đồn và thao túng dư luận đang ngày càng trở nên mong manh.

Theo QQ, trong những phát ngôn của Tư Hiểu Địch tồn tại không ít thông tin sai lệch. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả vẫn lựa chọn tin theo cô, xuất phát từ tâm lý hoài nghi ngày càng lớn đối với nhân cách của giới nghệ sĩ.

Trước đó, Tư Hiểu Địch từng tiết lộ những mối quan hệ được cho là bí mật như Quan Hiểu Đồng hẹn hò Vương An Vũ, hay Cúc Tịnh Y từng có thời gian thân thiết với đàn em Hoàng Minh Hạo. Dù cả 4 nghệ sĩ nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, các thông tin này vẫn gây xôn xao dư luận trong thời gian ngắn.

Dù những lời tố cáo của Tư Hiểu Địch không hoàn toàn chính xác, phần đông công chúng vẫn tỏ ra nghiêng về phía cô.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ hàng loạt cú sốc niềm tin trong quá khứ, khi nhiều ngôi sao lớn lần lượt sụp đổ hình tượng: Ngô Diệc Phàm bị bắt vì hiếp dâm tập thể, Trịnh Sảng vướng bê bối bỏ con và trốn thuế, Lý Dịch Phong bị phanh phui hành vi mua dâm, nhiều nam nghệ sĩ khác lộ ảnh nhạy cảm với các hot girl mạng.

Ngô Diệc Phàm từng mất cả sự nghiệp sau khi bị người hâm mộ bóc mẽ đời tư (Ảnh: Sina).

Sau những bê bối liên tiếp, hình ảnh “hoàn hảo” của người nổi tiếng trong mắt công chúng dần mất đi sức thuyết phục. Danh tiếng và hình tượng của nghệ sĩ trở nên mong manh, có thể sụp đổ chỉ sau một bức ảnh hay một lời tố cáo chưa được kiểm chứng.

Hiện nay, trong làng giải trí Hoa ngữ xuất hiện nhiều tài khoản truyền thông và blogger chuyên khai thác đời tư nghệ sĩ. Các thông tin họ đưa ra thường mập mờ, không nêu đích danh nhân vật, thiếu bằng chứng xác thực nhưng vẫn nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội.

Không chỉ các blogger giấu mặt, những nhân vật có tiếng nói trong ngành như bà Trần Lam (vợ ông trùm giải trí Hướng Hoa Cường) hay đạo diễn Vương Tinh cũng thường xuyên mở các buổi trò chuyện trực tuyến, tiết lộ hậu trường đời tư ngôi sao. Theo Sina, những nhân vật này được đánh giá có “trọng lượng phát ngôn” lớn hơn, khiến công chúng càng dễ tin tưởng tuyệt đối.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngay cả những nguồn tin được cho là “đáng tin cậy” vẫn có thể đưa ra thông tin sai lệch, vô tình hoặc cố ý gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sự nghiệp của người nổi tiếng.

Tháng 4/2025, cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch truy quét hàng loạt blogger giải trí và thợ săn ảnh vì hành vi xâm phạm quyền riêng tư và lan truyền thông tin sai lệch về giới nghệ sĩ. Việc truy quét tin giả đang tiếp tục được thực hiện nhằm đảm bảo một môi trường văn minh và lành mạnh.