Nhan sắc xinh xắn, ngọt ngào của diễn viên Quỳnh Trang phủ sóng phim VTV

Nguyễn Quỳnh Trang (nghệ danh Chang Mây, SN 2001, Hà Nội) nổi tiếng với danh xưng "hot girl mùa thi", gây thiện cảm với khán giả khi thủ vai Dương ở Gia đình trái dấu. Trong phim, cô hóa thân vào vai nữ sinh Nhạc viện đa tài, xinh đẹp.

Khi biến cố tài chính ập đến với gia đình, Dương không chỉ là điểm tựa tinh thần vững chắc cho bố mẹ mà còn thể hiện sự trưởng thành qua những hành động thiết thực như sống tiết kiệm, tự mang cơm đi học và chủ động làm thêm để gánh vác kinh tế.

Diễn xuất của Quỳnh Trang trong Gia đình trái dấu được nhận xét tự nhiên, gần gũi và giàu cảm xúc.

Nhân vật Dương qua lối diễn của Quỳnh Trang vừa trẻ trung, giàu năng lượng, vừa có những khoảng lặng nội tâm tinh tế khi đối diện biến cố gia đình và áp lực học tập. Mối quan hệ “oan gia ngõ hẹp” với chàng trai giàu có, lạnh lùng do Thái Vũ thủ vai cũng là điểm nhấn tạo sức hút cho hành trình trưởng thành của nhân vật Dương.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Quỳnh Trang tâm sự: "Tôi và Dương có vài điểm chung: Sống tình cảm, năng động, nhiệt huyết và hơi cá tính. Nhưng Dương trưởng thành trong một gia đình trọn vẹn, đủ đầy yêu thương và không gặp rào cản khi theo đuổi nghệ thuật.

Còn ngoài đời, hành trình của tôi thiếu trọn vẹn hơn, nhưng bù lại là những trải nghiệm đến sớm. Có lẽ vì vậy, tôi mạnh mẽ, liều lĩnh và sẵn sàng đối mặt thử thách lớn - khá khác hình ảnh “tiểu thư, công chúa” khán giả thường mặc định khi nhìn tôi trên màn ảnh".

Sở hữu gương mặt xinh xắn, nét đẹp ngọt ngào, trong trẻo cùng nụ cười rạng rỡ, lại được đào tạo bài bản, Quỳnh Trang được đánh giá là gương mặt mới, trẻ đầy triển vọng của phim truyền hình.

Gần đây, nữ diễn viên Gen Z cũng tạo dấu ấn với nhân vật Ngân (lúc nhỏ) trong Cách em 1 milimet, nhận về nhiều phản hồi tích cực. Cô khắc họa khá tròn vai hình ảnh nữ sinh cấp 3 chăm chỉ, hơi bướng nhưng giàu cảm xúc.

Ở tuyến tình cảm với Viễn (lúc nhỏ), Quỳnh Trang tạo được nét tự nhiên, bẽn lẽn, giúp mối quan hệ của hai nhân vật hiện lên nhẹ nhàng, tinh khôi.

Hai vai diễn ấn tượng vừa giúp Quỳnh Trang được yêu mến, vừa đem đến cho cô thêm nhiều cơ hội mới trong nghề.

"Tôi trân trọng và biết ơn sự kỳ vọng của khán giả. Áp lực vẫn còn, nhưng với tôi đó là động lực để không ngừng hoàn thiện bản thân, tích lũy kinh nghiệm diễn xuất mỗi ngày, nhằm không phụ lòng mong mỏi và tình yêu thương mà khán giả dành cho mình", Quỳnh Trang bày tỏ.

Giống với hình ảnh trong phim, ngoài đời, Quỳnh Trang có phong cách thời trang ngọt ngào, nữ tính. Nhờ cách phối đồ khéo léo với các tông màu trung tính, Quỳnh Trang luôn xuất hiện với vẻ ngoài dịu dàng, gần gũi nhưng vẫn toát lên sự thanh lịch và chỉn chu cần thiết.

Nữ diễn viên cũng ưu tiên sự trẻ trung, năng động, tự nhiên trong cách ăn mặc. Đời thường, cô chuộng những món đồ cơ bản, thoải mái, dễ mặc như áo phông, áo ôm dáng, jeans.

Về đời tư, Quỳnh Trang cho biết mình hiện độc thân. Cô tâm sự: "Tôi không muốn yêu đương hời hợt. Điều tôi hướng tới là một mối quan hệ nghiêm túc, cái kết viên mãn, một đám cưới.

Tôi muốn người bạn trai của mình phải đủ chín chắn, trưởng thành và lý trí. Người ấy có thể hơi gia trưởng một chút, nhưng là kiểu gia trưởng tích cực, biết góp ý và cùng tôi nhìn nhận mọi việc tốt hơn. Đó cũng là người có chí tiến thủ. Tôi chưa bao giờ thích một đại gia".

Ảnh: Facebook nhân vật