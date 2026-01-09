Cường Cá nói gì khi cùng NSƯT Thái Sơn có mặt tại cơ quan công an?

Mới đây, hình ảnh NSƯT Thái Sơn và nghệ sĩ Cường Cá xuất hiện trên mạng xã hội kèm dòng chú thích: “Chiều 8/1, nghệ sĩ Thái Sơn, Cường Cá đã được mời đến uống trà tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy”.

Bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ, thu hút hơn 20.000 lượt tương tác cùng hơn 1.000 bình luận, khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò.

NSƯT Thái Sơn (phải) và Cường Cá tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Cường Cá cho biết, bức ảnh chụp khi anh và NSƯT Thái Sơn được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mời tới để ghi nhận, khen thưởng sau quá trình đồng hành cùng chương trình Trường học không ma túy.

Đây là năm đầu tiên Cường Cá tham gia chương trình, còn NSƯT Thái Sơn đã gắn bó suốt 3 năm qua. "Tôi và anh Thái Sơn được mời lên "uống trà" đúng nghĩa, hoàn toàn không có sự việc tiêu cực như một số đồn đoán trên mạng.

Trước đó, chúng tôi đã xuất hiện trong Gala Trường học không ma túy mùa 3, khép lại hành trình ghi hình tại 30 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chương trình do Bộ Công an phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhằm giáo dục nhận thức cho các em học sinh ở nhiều địa phương", Cường Cá cho hay.

Nam diễn viên cho biết, cuối năm anh bận rộn với nhiều dự án nhưng cũng dành thời gian tham gia các chương trình ý nghĩa.

Trong năm qua, Cường Cá vào phim Mùi phở đóng cùng với các nghệ sĩ như: Xuân Hinh, Thu Trang, Thanh Hương... Anh nói, phim sẽ ra mắt vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán với sự hồi hộp, mong đợi của cả ê-kíp làm phim.

"Tôi rất quý chú Xuân Hinh nên khi biết được làm phim với chú, tôi vui lắm. Chú Xuân Hinh là một người thánh thiện, hồn nhiên và đáng yêu. Khi làm việc, chú ấy luôn tôn trọng mọi người, chú làm nghề cầu toàn, hay để ý đến từng chi tiết nhỏ", anh nói.

Cường Cá bộc bạch thêm, mấy năm gần đây, anh được mời vào các chương trình lớn như: Táo quân, Gặp nhau cuối tuần, Xuân phát tài... cùng các nghệ sĩ gạo cội. Anh không coi đó là áp lực mà đó là động lực để anh sáng tạo hơn với nghề diễn.

Cường Cá dành nhiều lời khen cho nghệ sĩ Xuân Hinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi khá bất ngờ khi được mời làm việc cùng các nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, tôi không lo lắng bởi mình diễn ở sân khấu rất nhiều nên hòa nhập với các nghệ sĩ gạo cội rất nhanh. Bên cạnh việc được cọ xát về chuyên môn với đàn anh, đàn chị, chúng tôi cũng được khán giả biết đến nhiều hơn", nam nghệ sĩ tâm sự.