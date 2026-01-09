U23 Việt Nam bất ngờ phải nhường sân tập cho Barcelona

Chiều 8/1, U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U23 Kyrgyzstan. Đáng chú ý, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã phải chuyển sang địa điểm mới do sân tập cũ được ưu tiên cho CLB Barcelona rèn quân trước thềm chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha gặp Real Madrid vào ngày 12/1.

U23 Việt nam sẵn sàng cho trận đấu với U23 Kyrgyzstan (Ảnh: VFF).

Việc phải nhường sân cho đội bóng lừng danh thế giới khiến lịch trình của U23 Việt Nam ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đã nhanh chóng thích nghi, điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo toàn đội duy trì sự tập trung cao nhất.

Thay đổi này thậm chí còn mang lại sự hào hứng cho các cầu thủ trẻ khi được tập luyện trong bầu không khí bóng đá đỉnh cao tại tổ hợp King Abdullah Sports City.

Cũng trong buổi tập chiều 8/1, U23 Việt Nam đã đón tin vui khi tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn trở lại tập luyện cùng đội sau thời gian điều trị chấn thương. Chân sút sinh năm 2003 đã có thể hoàn thành trọn vẹn các giáo án và sẵn sàng cho cuộc đối đầu với U23 Kyrgyzstan.

Dù thể trạng gần như đã đạt yêu cầu, HLV Kim Sang Sik vẫn tỏ ra thận trọng. Nhiều khả năng Thanh Nhàn sẽ được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở những phút cuối trận gặp U23 Kyrgyzstan để tìm lại cảm giác thi đấu, đồng thời là phương án gây đột biến khi đối phương đã xuống sức.

U23 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn khi dẫn đầu bảng A với 3 điểm. Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan đang ở thế chân tường sau thất bại sát nút 0-1 trước chủ nhà Saudi Arabia.

Cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam với U23 Kyrgyzstan diễn ra vào lúc 21h ngày 9/1 được dự báo sẽ rất căng thẳng, nơi bản lĩnh và chiều sâu đội hình sẽ là chìa khóa để “Rồng vàng” hiện thực hóa mục tiêu giành vé sớm vào tứ kết giải U23 châu Á 2026.