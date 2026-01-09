Vietcombank năm 2025: Khẳng định vị thế trong giai đoạn nhiều biến động

Tăng trưởng có chọn lọc, chất lượng làm nền tảng

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vietcombank đạt 2,48 triệu tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2024. Dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 1,66 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15%.

Ở chiều huy động, nguồn vốn thị trường I đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm trước, bảo đảm cân đối nguồn - sử dụng vốn an toàn. Trên nền tảng đó, lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch, các chỉ số sinh lời ROA và ROE nằm trong nhóm dẫn đầu, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank - khai mạc Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 (Ảnh: Vietcombank).

Năng lực điều hành, vai trò trụ cột và tính nhất quán chiến lược

Năm 2025, Vietcombank hoàn thành hiệu quả “mục tiêu kép”: duy trì tăng trưởng kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.

Việc triển khai phương án nhận chuyển giao bắt buộc Ngân hàng Xây dựng (nay là VCBNeo) được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và bước đầu mang lại kết quả tích cực, vượt tiến độ.

Song song, Vietcombank tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong thực thi chính sách tiền tệ và hỗ trợ nền kinh tế. Năm 2025, ngân hàng đã triển khai 28 chương trình, chính sách lãi suất cho vay ưu đãi với mức thấp hơn 0,5 - 2% so với mặt bằng chung; kịp thời giảm lãi suất lên tới 2% cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Kết quả là gần 39.000 khách hàng được tiếp cận vốn ưu đãi, quy mô dư nợ khoảng 810.000 tỷ đồng, chiếm gần 49% tổng dư nợ. Vietcombank tiếp tục là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước, đạt gần 15.000 tỷ đồng năm 2025.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank - nhận bằng khen của Thủ tướng vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ảnh: Vietcombank).

Vietcombank ra mắt hàng loạt giải pháp số hóa toàn trình, nổi bật là tính năng “Giải ngân trực tuyến - Online Lending” và việc tích hợp ký số từ xa thông qua VNeID, các giải pháp như VCB Tablet giúp mở rộng không gian phục vụ.

Ở tầm nhìn dài hạn, Vietcombank tiếp tục là đầu mối thu xếp vốn cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia và lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn 1 tỷ USD; thương vụ tài trợ 50 tàu bay thân hẹp cho Vietnam Airlines 3,7 tỷ USD; dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên...

Ngân hàng được cả ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới - S&P, Moody’s và Fitch đánh giá ở mức ngang bằng trần tín nhiệm quốc gia. Đây là chỉ dấu quan trọng phản ánh mức độ an toàn, minh bạch và niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với Vietcombank và hệ thống ngân hàng Việt.

Vietcombank còn cho thấy nền tảng phát triển bền vững khi 10 năm liên tiếp được Anphabe bình chọn là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam và tiếp tục được HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”.

Năm 2026 tiếp nối chiến lược, củng cố nền tảng

Nhìn lại giai đoạn 2020 - 2025, có thể thấy rõ tính nhất quán trong chiến lược phát triển của Vietcombank. Dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân gần 15% mỗi năm, nợ xấu luôn được kiểm soát dưới 1%. Vốn chủ sở hữu tăng trưởng mạnh, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho các nhiệm vụ chiến lược dài hạn.

2026 là năm mở đầu cho giai đoạn phát triển mới, do đó, Vietcombank xác định rõ yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng trong khi vẫn kiên định các giá trị cốt lõi đã làm nên vị thế hàng đầu.

Đại diện Đảng ủy Vietcombank nhận bằng khen của Đảng ủy Chính phủ với thành tích trong công tác lãnh đạo đã tổ chức đại hội các Đảng bộ trực thuộc và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Vietcombank).

Chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo tiếp tục được Vietcombank xem là một động lực quan trọng. Song song, Vietcombank tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và nền kinh tế thông qua các chương trình tín dụng trọng điểm, tài chính xanh và bền vững.

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, vai trò của một ngân hàng trụ cột không chỉ được đo bằng quy mô hay lợi nhuận, mà bằng khả năng giữ ổn định hệ thống và tạo dư địa cho tăng trưởng bền vững.

3 đơn vị hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2025 gồm Vietcombank Sở giao dịch, Nam Sài Gòn và Thành Công (Ảnh: Vietcombank).

Ở góc độ đó, Vietcombank tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đến năm 2030 là trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất Việt Nam, một trong 200 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, một trong 700 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, đóng góp lớn vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.