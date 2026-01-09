Brooklyn Beckham yêu cầu cha mẹ liên lạc qua luật sư: Uẩn khúc mâu thuẫn

Yêu cầu liên lạc qua luật sư

Ngày 9/1, tờ The Sun tiết lộ Brooklyn Beckham đã gửi cho David và Victoria Beckham một văn bản pháp lý, trong đó yêu cầu họ chỉ được trao đổi với anh thông qua luật sư. Nam đầu bếp sinh năm 1999 cũng đề nghị cha mẹ không “gắn thẻ” anh trong các bài đăng trên mạng xã hội.

Vợ chồng Brooklyn Beckham yêu cầu cha mẹ liên lạc qua luật sư (Ảnh: Getty).

Theo một số nguồn tin, việc Victoria Beckham nhấn “thích” video hướng dẫn làm gà quay do Brooklyn chia sẻ vào tháng 12 vừa rồi được xem là hành động vi phạm mong muốn riêng tư của con trai. Ngay sau đó, Brooklyn đã chặn tài khoản mạng xã hội của cha mẹ và các em.

Nicola Peltz (vợ Brooklyn) cũng chặn gia đình Beckham trên các nền tảng trực tuyến. Trước đó, có thông tin cho rằng vợ chồng Beckham bỏ theo dõi con trai. Tuy nhiên, con trai thứ 3 - Cruz Beckham - đã lên tiếng đính chính rằng chính gia đình Beckham mới là người bị chặn.

Nguồn tin của The Sun cho biết động thái này không mang tính bộc phát. Trước đó, Brooklyn và Nicola được cho là đã nhiều lần đề nghị giải quyết mâu thuẫn một cách riêng tư nhưng cảm thấy không được tôn trọng.

Brooklyn từng gửi thư bày tỏ mong muốn hàn gắn trong im lặng, tránh thu hút truyền thông và đề nghị cha mẹ hạn chế tương tác công khai liên quan đến anh. Đây được xem là hành động chưa từng có tiền lệ trong gia đình Beckham, phản ánh mức độ căng thẳng nghiêm trọng.

Brooklyn Beckham liên tục chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên vợ và gia đình vợ (Ảnh: Instagram).

Một nguồn tin chia sẻ: “Nhiều người cho rằng Brooklyn bướng bỉnh, nhưng thực tế cậu ấy đã cố gắng giải quyết vấn đề trong âm thầm. Brooklyn cảm thấy mong muốn của mình liên tục bị phớt lờ”.

Ở chiều ngược lại, David và Victoria Beckham được cho là không có ác ý. Họ chỉ muốn con trai cả biết rằng cánh cửa gia đình vẫn luôn rộng mở. Tuy nhiên, việc tiếp tục nhắc đến Brooklyn trên mạng xã hội lại khiến anh và vợ trở thành tâm điểm bàn tán, từ đó đẩy mâu thuẫn đi xa hơn.

Những uẩn khúc phía sau

Nguyên nhân sâu xa được cho là liên quan đến loạt tin đồn tiêu cực nhắm vào Nicola Peltz, bao gồm cáo buộc Brooklyn bị vợ thao túng. Vợ chồng Brooklyn tin rằng những tin đồn này xuất phát từ các nguồn thân cận với gia đình Beckham.

Brooklyn Beckham xem gia đình vợ là nơi bình yên và ngày càng gần gũi với họ (Ảnh: Instagram).

Trong suốt một năm qua, Brooklyn và Nicola hầu như vắng mặt tại các sự kiện gia đình. Tháng 8 năm ngoái, cặp đôi tổ chức lễ cưới lại tại Mỹ nhưng không mời bất kỳ thành viên nào trong gia đình Beckham tham dự.

Ngược lại, Brooklyn ngày càng gắn bó với gia đình nhà vợ. Anh gọi mẹ vợ là “người mẹ thứ hai” và thừa nhận cảm thấy bình yên khi sống trong môi trường ít áp lực. Hai năm qua, anh cũng nhận được sự hỗ trợ từ cha vợ trong việc phát triển thương hiệu nước sốt Cloud 23.

Theo Page Six, sự gần gũi này khiến David và Victoria không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Một nguồn tin cho biết gia đình Peltz có vị thế và ảnh hưởng lớn, còn Brooklyn tỏ ra gắn bó sâu sắc với họ.

Mâu thuẫn gia đình và góc nhìn chuyên gia

Theo People, căng thẳng còn liên quan đến mối quan hệ giữa Romeo Beckham và bạn gái Kim Turnbull - người từng hẹn hò với Brooklyn trong quá khứ. Hai anh em được cho là không còn nói chuyện từ cuối năm 2024.

Brooklyn Beckham phớt lờ nỗ lực hàn gắn của cha mẹ ruột (Ảnh: Instagram).

Các nguồn tin thân cận nhận định mâu thuẫn của gia đình Beckham không đơn thuần là tranh cãi giữa anh em, mà bắt nguồn từ thời điểm Brooklyn kết hôn. Việc Nicola không mặc váy cưới do mẹ chồng, Victoria, thiết kế, cùng những rắc rối hậu đám cưới, được cho là đã để lại dư âm căng thẳng.

"Beckham và Victoria chỉ mong Brooklyn nhớ mình là ai, bởi cách hành xử hiện tại không giống con người cậu ấy, cũng không phải điều mà họ đã nuôi dạy cậu", một người bạn của cặp đôi cho biết.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James cũng nhận định, những dấu hiệu rạn nứt đã xuất hiện từ lâu qua các bức ảnh gia đình. Bà cho rằng Nicola có xu hướng giữ khoảng cách với gia đình chồng, kéo theo sự tách biệt của Brooklyn - điều không hiếm gặp ở các cặp vợ chồng trẻ muốn khẳng định tính độc lập.

Ngoài yếu tố tình cảm, giới quan sát cho rằng việc Brooklyn dần tách khỏi gia đình cũng phản ánh mong muốn xây dựng bản sắc riêng. Anh không chỉ muốn được nhớ đến là “con trai cưng của David và Victoria Beckham”, mà là một cá nhân độc lập với vai trò đầu bếp, doanh nhân và nhà sáng tạo.

HÌnh ảnh gia đình kiểu mẫu của Beckham khiến nhiều người tiếc nuối (Ảnh: News).

Từ khi kết hôn với Nicola Peltz vào năm 2022, Brooklyn sử dụng tên gọi Brooklyn Peltz Beckham, thể hiện sự ủng hộ đối với xu hướng kết hợp họ của cả hai vợ chồng - một lựa chọn mang tính hiện đại và đề cao sự bình đẳng. Thay vì chỉ người vợ thay đổi họ sau hôn nhân, cặp đôi cùng chia sẻ họ của nhau, như một tuyên ngôn về mối quan hệ đối tác ngang bằng.

Việc tổ chức thêm một lễ cưới sau hôn lễ chính thức không phải hiện tượng hiếm gặp. Truyền thống này từng xuất hiện từ thế kỷ 15, nhằm củng cố quyền lực và tài sản của các gia đình chỉ có con gái, trước khi trở nên phổ biến hơn vào thập niên 1970 cùng làn sóng nữ quyền thứ 2. Do vậy, việc Brooklyn và Nicola tổ chức lễ cưới bổ sung vào năm 2025 được xem là cách cặp đôi khẳng định dấu ấn riêng và thể hiện sự gắn bó lâu dài.