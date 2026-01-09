Patê cột đèn Hải Phòng đạt tổng doanh thu 21 tỷ đồng trên kênh online?

Vụ việc khoảng 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi bị phát hiện trong kho đông lạnh của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Đồ hộp Hạ Long) đang gây xôn xao dư luận.

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) là doanh nghiệp hoạt động lâu năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm chế biến với các dòng sản phẩm đồ hộp. Danh mục sản phẩm của doanh nghiệp khá phong phú, từ cá, thịt, trái cây đóng hộp đến các món ăn chế biến sẵn, trong đó nổi bật là patê cột đèn Hải Phòng.

Không chỉ được phân phối tại hầu hết hệ thống bán lẻ lớn như Lotte Mart, Saigon Co.op, GO!, MM Mega Market, WinMart hay Aeon Mall, sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long còn phân phối rộng rãi sang kênh thương mại điện tử với hàng nghìn lượt bán.

Theo báo cáo phân tích sản phẩm do nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn tổng hợp, trong giai đoạn từ 1/1/2025 đến 31/12/2025, "Patê cột đèn Hải Phòng" đạt tổng doanh thu khoảng 21 tỷ đồng trên 4 nền tảng thương mại điện tử gồm Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop.

Patê cột đèn Hải Phòng là sản phẩm bán chạy nhất trong các sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long trên sàn thương mại điện tử (Ảnh: Chụp màn hình).

Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 217.900 sản phẩm, với 226 mã sản phẩm được phân phối bởi 64 gian hàng khác nhau. Trong đó, doanh thu ghi nhận trên sàn thương mại điện tử TikTok Shop đạt 14,3 tỷ đồng, chiếm 68%; Shopee đạt hơn 6,3 tỷ đồng, chiếm hơn 30%; Lazada đạt hơn 304 triệu đồng và Tiki đạt hơn 20 triệu đồng.

Nhiều sản phẩm được bán theo hình thức combo 3-5-10 hộp, đi kèm các nội dung livestream, video giới thiệu và ưu đãi vận chuyển, giá bán trung bình 25.000 đồng đến hơn 100.000 đồng, tùy combo. Chẳng hạn, patê cột đèn Hải Phòng có giá 29.000 đồng/hộp 150gram; thịt lợn hấp giá hơn 47.000 đồng/hộp 175gram; cá ngừ ngâm dầu giá hơn 47.000 đồng/hộp 175gram...

Sau khi vụ việc phát hiện khoảng 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được công bố, một số TikToker từng xuất hiện trong các nội dung giới thiệu sản phẩm Patê cột đèn Hải Phòng như Pit Ham Ăn, Lê Anh Nuôi, Hoàng Anh Panda... cũng bị cộng đồng mạng kéo vào tâm điểm tranh cãi.

Trong đoạn video chia sẻ tối 8/1, TikToker Lê Anh Nuôi cho biết anh từng hợp tác với nhãn hàng patê cột đèn Hải Phòng vào đầu năm 2023, hợp tác kéo dài khoảng một tháng trước khi chấm dứt hoàn toàn. Theo anh, việc xóa video liên quan đến sản phẩm xuất hiện là sau khi kết thúc hợp tác từ hơn 2 năm trước, chứ không phải xóa gần đây để né tranh cãi như nhiều thông tin lan truyền.

Người này khẳng định tại thời điểm hợp tác, patê cột đèn Hải Phòng là sản phẩm đã được cấp phép lưu hành trên thị trường và có mặt tại nhiều siêu thị lớn. "Khi làm nội dung review, tôi dựa trên hồ sơ, tài liệu do nhãn hàng cung cấp. Tôi không có chuyên môn để đánh giá hay kiểm nghiệm sản phẩm", Lê Anh Nuôi chia sẻ.