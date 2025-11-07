Tháp Chăm cổ nghìn năm tuổi nằm dưới mực nước biển bị ngập lụt kéo dài

Từ ngày 25/10 đến nay, trên địa bàn thành phố Huế xảy ra mưa lớn kéo dài, trong đó có những đợt mưa đạt kỷ lục cao nhất lịch sử Việt Nam và thứ nhì thế giới.

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt diện rộng tại thành phố Huế, trong đó có công trình tháp Chăm Phú Diên, nằm bên bờ biển xã Phú Vinh.

Theo người dân địa phương, di tích hơn nghìn năm tuổi từng được xác lập kỷ lục thế giới này đã bị ngâm nhiều ngày trong nước do mưa lớn kéo dài vừa qua.

Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế, đơn vị quản lý di tích tháp Chăm Phú Diên, cho biết do thời gian qua có mưa lớn kéo dài, kết hợp triều cường biển dâng cao, dẫn đến công trình bị ngập lụt sâu.

Cơ quan chức năng ước tính, mực nước ngập tại khu vực di tích tháp Chăm Phú Diên có độ sâu hơn 60cm.

Hàng rào bảo vệ nền móng ngôi tháp phụ đã bị đổ sập, chìm trong nước lụt.

Bệ thờ bằng gạch hình khối vuông, cao 1,4m, nằm ở phía trước tháp chính bị ngâm trong nước.

Trong sáng 7/11, ông Hoàng Hải Minh (đội mũ lưỡi chai, đứng ở giữa), Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, đã về kiểm tra thực tế tình hình ngập lụt tại tháp Chăm Phú Diên.

Ông Minh phê bình đơn vị quản lý di tích, chính quyền địa phương đã không kịp thời báo cáo, để tình trạng ngập lụt kéo dài, đe dọa sự an toàn của công trình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu ngay trong ngày, các đơn vị chức năng phải huy động phương tiện, bơm rút toàn bộ khối lượng nước ra khỏi khu vực tháp Chăm Phú Diên.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các lực lượng chức năng đã huy động máy bơm đến hút nước tại tháp Chăm nghìn năm tuổi.

Lực lượng chức năng dùng ống bơm hút nước từ dưới tháp lên khu vực bãi biển Phú Diên.

Tháp Chăm Phú Diên được phát hiện vào tháng 4/2001 bởi một nhóm công nhân khai thác titan. Thời điểm được phát hiện, tháp cổ độc đáo nằm sâu trong cát 5-7m, thấp hơn mực nước biển 3-4m và cách mép nước 120m.

Tháp Phú Diên là một trong những công trình kiến trúc gạch Chăm Pa sớm nhất còn lại ở khu vực miền Trung, khoảng thế kỷ VIII. Tháp nằm ở vị trí khá độc đáo, có giá trị về mặt khoa học, lịch sử.

Tháng 12/2001, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã có quyết định xếp hạng Tháp Phú Diên là di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia.

Trong năm 2022, di tích này liên tiếp xác lập 2 kỷ lục: "Tháp Phú Diên - Tháp Chăm cổ chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên tại Việt Nam" do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận; "Tháp Chăm cổ bằng gạch chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên trên thế giới" do Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) xác lập.

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế cho biết, tháp Phú Diên nằm sâu dưới mực nước biển nên tránh được hầu hết cơn gió lớn, đặc biệt là gió từ biển thổi vào.

Tháp đã được làm nhà bao che kiên cố, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh để tạo cảnh quan và chống xói lở. Từ khi được phát hiện đến nay, tháp đứng vững trước tất cả cơn bão.