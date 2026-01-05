Chi 3 triệu đồng đi Hà Giang ngắm hoa, du khách ngỡ lạc lối ở Nhật Bản

Đặng Đoàn Sang vừa có chuyến đi ngắm hoa mai anh đào đáng nhớ.

Chỉ với 3 triệu đồng cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm, anh Đặng Đoàn Sang (32 tuổi, ở Hà Nội) đã có hành trình đáng nhớ tại Hà Giang (cũ, nay thuộc Tuyên Quang), khi bắt gặp những hàng hoa mai anh đào nở rộ.

Sang cùng nhiều du khách có chung cảm nhận như lạc vào những khung cảnh rực rỡ sắc màu ở Nhật Bản.

Khu vực này có các bậc lên xuống nên du khách càng thuận tiện chụp hình.

Anh Sang cho biết, thời điểm này, hoa mai anh đào ở khu vực Hà Giang (cũ) đang vào độ đẹp nhất. Anh quyết định lên lịch trình cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm để đi ngắm hoa.

Nam du khách lựa chọn xe giường nằm làm phương tiện di chuyển. Xe xuất phát từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) đến phường Hà Giang 1 hết khoảng 4 tiếng 30 phút.

Một góc check-in ấn tượng với hai cây mai anh đào lâu năm.

Từ bến xe Hà Giang, anh tiếp tục đi xe ghép 7 chỗ lên xã Đồng Văn thêm khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tổng thời gian di chuyển khoảng 7 tiếng 30 phút.

“So với lần tôi đến Hà Giang năm 2023 thì đường sá hiện tại thuận lợi hơn rất nhiều, tiết kiệm được gần 2 tiếng”, anh Sang chia sẻ.

Sau khi tới xã Đồng Văn, nam du khách thuê xe máy di chuyển thêm 30 phút để tới khu vực Đồn Biên phòng Lũng Cú, thuộc xã Lũng Cú. Đây cũng chính là địa điểm anh ghi lại những bức ảnh hoa mai anh đào gây “sốt” trên mạng xã hội.

Đồn Biên phòng Lũng Cú nơi có những dãy hoa mai anh đào đang nở rộ (Ảnh: Ngọc Anh).

Theo anh Sang, địa điểm chụp hoa mai anh đào đẹp nhất mà anh tới nằm ngay trước Đồn biên phòng Lũng Cú. Khu vực này cách trung tâm xã Đồng Văn khoảng 12km, đồng thời cũng cách Làng văn hóa Lô Lô Chải khoảng 12km, rất thuận tiện để kết hợp tham quan trong cùng một lịch trình.

“Địa điểm này khá đẹp. Đặc biệt, các cán bộ tại đồn biên phòng rất thân thiện, luôn tạo điều kiện để du khách chụp ảnh, check-in thoải mái phía trước cổng đồn. Tôi thực sự choáng ngợp vì không nghĩ Hà Giang lại có những cây mai anh đào lâu năm, tán rộng, hoa nở sum sê và trĩu bông đến như vậy”, anh Sang cho biết.

Khung cảnh khiến nam du khách ngẩn ngơ.

Những cây hoa được trồng thành hàng lối trước cổng đồn, tạo nên một con đường hoa rợp trời, mang vẻ đẹp lãng mạn, điện ảnh, khiến anh liên tưởng tới những con đường ngập tràn hoa ở Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Anh Sang tới nơi vào khoảng 15h, khi nắng vẫn còn đẹp. Ánh nắng xuyên qua từng tán hoa hồng phớt, khiến khung cảnh trở nên lung linh hơn. Quá yêu thích không gian này, sáng hôm sau anh quay lại chụp thêm một lần nữa.

“Buổi sáng sớm, khi sương vừa tan, cảnh vật lại mang vẻ đẹp mờ ảo, tĩnh lặng, cảm giác như lạc vào chốn bồng lai”, anh chia sẻ.

Những bông hoa nhỏ xinh nở dày đặc.

Sắc hồng mai anh đào làm sáng rực những con đường. Chỉ cần đứng dưới những cây mai anh đào, nam du khách đã có ngay cho mình những bức ảnh đẹp.

Theo du khách này, tổng chi phí cho chuyến đi Hà Giang của anh là khoảng 3 triệu đồng, bao gồm tiền xe khách, xe ghép, thuê xe máy, lưu trú, ăn uống và chi phí tham quan.

Về ẩm thực, anh Sang đặc biệt ấn tượng với lẩu gà đen nấu cùng rau cải mèo tại khu phố cổ Đồng Văn. Anh cũng cảm thấy thích thú khi thử ăn cháo ấu tẩu có vị đắng đặc trưng nhưng rất bổ dưỡng.

Khi về phường Hà Giang 1, anh còn ghé thưởng thức lẩu bò Zhen Dong tại phố ẩm thực. “Lẩu bò tươi, thịt mềm tan trong miệng, nước dùng ngọt, ăn giữa tiết trời lạnh giá của Hà Giang khiến mình nhớ mãi chuyến đi này”, anh nói.

Du khách ngỡ như ở Nhật Bản.

Với anh Sang, 3 triệu đồng là mức chi phí hợp lý cho một chuyến đi ngắn ngày nhưng mang lại nhiều trải nghiệm đặc biệt.

Từ trải nghiệm thực tế, anh Sang cũng chia sẻ thêm một số địa điểm ngắm và chụp hoa mai anh đào để du khách tham khảo, tránh tình trạng quá đông người tại đồn biên phòng vào khung giờ cao điểm.

Những chùm hoa ẩn hiện trên nền trời mây, núi rừng.

“Du khách có thể tìm tới khu vực phía sau bến xe khách Đồng Văn, bên hông Trường dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đồng Văn hoặc khu vực dưới chân đường dẫn vào làng Lô Lô Chải... Những điểm này hoa cũng đang nở rất đẹp mà lại vắng người hơn”, anh gợi ý.

Di chuyển: Nếu đi theo đoàn, du khách có thể di chuyển bằng ô tô đến các điểm chụp hoa mai anh đào đẹp như: Đồn Biên phòng Lũng Cú, Làng Lô Lô Chải, Dinh thự vua Mèo, phía sau bến xe khách Đồng Văn… Nếu đi nhóm khách nhỏ, du khách có thể thuê xe máy di chuyển để cảm nhận rõ hơn không khí đất trời vùng đất địa đầu Tổ quốc. Lưu ý: Mùa hoa mai anh đào kéo dài từ tháng 1 đến tháng 3 dương lịch. Thời tiết vùng cực Bắc thường lạnh, kèm theo gió hoặc sương mù, du khách nên chuẩn bị cho mình những bộ trang phục ấm áp.

Ảnh: Đặng Đoàn Sang