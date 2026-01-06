Colombia nêu đề nghị với Mỹ khi Tổng thống Trump cảnh báo hành động quân sự

Bộ trưởng Nội vụ Colombia Armando Benedetti (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez ngày 5/1 đã mời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đến quốc gia Nam Mỹ để trực tiếp xem xét các nỗ lực chống ma túy của Colombia, vốn bị Mỹ chỉ trích.

“Tôi mời ông ấy đến Colombia để tận mắt chứng kiến ​​sức mạnh và quyết tâm của chính phủ Colombia, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, trong việc triệt phá và xóa sổ nạn buôn bán ma túy tận gốc”, ông Sanchez tuyên bố.

Ông Sanchez nói thêm rằng Colombia vô cùng cảm kích sự hợp tác với Mỹ, điều mà ông cho rằng đã giúp cuộc chiến chống ma túy hiệu quả hơn.

Ông kêu gọi Mỹ “tận dụng cơ hội vàng này để đầu tư nhiều hơn nữa vào việc tăng cường hợp tác quốc tế giữa chính phủ Mỹ và các đối tác chiến lược chính, hoặc một trong những đối tác chính, đồng minh trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy, đó là chính phủ Colombia”.

Những bình luận của ông Sanchez được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Tổng thống Colombia Gustavo Petro và để ngỏ khả năng hành động quân sự với Colombia trong tương lai.

Bộ trưởng Quốc phòng Sanchez đã lên tiếng bảo vệ Tổng thống Petro, tuyên bố dưới sự lãnh đạo của ông, Colombia phá hủy các phòng thí nghiệm ma túy với tần suất 40 phút một lần và đã “vô hiệu hóa” hơn 14.000 thành viên của các nhóm tội phạm lớn.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các đối tượng buôn bán ma túy ở Colombia, như Washington từng làm với Venezuela, ông Sanchez trả lời: “Điều duy nhất tôi có thể nói với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng là Mỹ và Colombia có quan hệ lâu năm, hàng thập niên, và chúng tôi đã có tài sản chiến lược cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy”.

Bộ trưởng Nội vụ Colombia Armando Benedetti cũng tuyên bố nước này sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy bằng cách sử dụng thông tin tình báo và công nghệ của Washington.

“Chính phủ Colombia đã thông báo với chính phủ Mỹ… rằng chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp và hợp tác trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy”, Bộ trưởng Benedetti nói trong video cùng với Bộ trưởng Tư pháp Colombia Andres Idarraga.

Ông Benedetti cho biết các chiến dịch chống ma túy của Colombia sẽ nhắm vào các cơ sở sản xuất ma túy, các tổ chức tội phạm và các cơ sở của các tổ chức này.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nhấn mạnh cuộc chiến chống lại tệ nạn này, đặc biệt là ở biên giới Colombia - Venezuela”, Bộ trưởng Idarraga nói thêm.

Mỹ đang gây sức ép lên Colombia để nước này tăng cường cuộc chiến chống buôn bán ma túy khi hoạt động trồng lá coca, nguyên liệu thô dùng để sản xuất cocaine, đã tăng mạnh trong những năm gần đây.

Mỹ hồi tháng 10 năm ngoái đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Colombia, cáo buộc ông từ chối ngăn chặn dòng chảy cocaine sang Mỹ.

Mỹ cáo buộc Colombia đã để các băng đảng ma túy hoạt động và không chấm dứt hoạt động này. Tuy nhiên, Tổng thống Petro phản bác rằng ông đã đấu tranh chống nạn buôn bán ma túy suốt hàng chục năm qua.

Sau cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela hôm 3/1, Colombia đã điều binh lính, phương tiện quân sự đến khu vực biên giới giáp Venezuela nhằm đề phòng làn sóng tị nạn. Colombia cũng tuyên bố sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực dọc biên giới Venezuela, nếu Mỹ tiến hành thêm hành động quân sự và gây ra nguy cơ mất an ninh hoặc làn sóng tị nạn.