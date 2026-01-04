Vụ “làm xiếc” với tờ tiền 200.000 đồng của du khách: Lời khai của tài xế

Ngày 4/1, lãnh đạo Công an phường Nha Trang cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý N.A.T. (34 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) theo quy định của pháp luật. T. là tài xế trong clip “làm xiếc”, biến tờ tiền 200.000 đồng của du khách người Hàn Quốc thành 10.000 đồng, gây bức xúc dư luận.

Tại cơ quan công an, N.A.T. khai nhận vào tháng 11/2025 đã điều khiển ô tô 7 chỗ, biển số 28E-00xxx, để chạy dịch vụ taxi độc lập. Sau đó, T. chở hai du khách Hàn Quốc từ khu vực Tháp Bà Ponagar về Chợ Đầm (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Công an phường Nha Trang làm việc với tài xế T. (Ảnh: Công an phường Nha Trang).

Khi kết thúc cuốc xe, nam du khách ngồi ghế trước đưa tờ 200.000 đồng để thanh toán tiền cước. Tài xế T. dùng tay trái nhận tiền, đồng thời tay phải nhanh chóng đưa lại tờ 10.000 đồng và nói khách đưa thiếu, yêu cầu trả thêm.

Toàn bộ sự việc được một nữ du khách ngồi hàng ghế sau dùng điện thoại ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội với tiêu đề: “Hãy cẩn thận với các ảo thuật gia Nha Trang!”. Phần chú thích kèm theo clip nêu rõ: “Họ nhận tờ 200.000 đồng bằng tay trái và rút ra tờ 10.000 đồng từ tay phải”.

Clip nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận vì làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Nha Trang.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng phường Nha Trang đã vào cuộc xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.