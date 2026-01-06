Mỹ lần đầu tiết lộ quy mô chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela

Lực lượng Mỹ áp giải vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đến tòa án ngày 5/1 (Ảnh: New York Times).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 5/1 đã lần đầu tiên tiết lộ quy mô chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

“Chúng ta đã thấy, 3 đêm trước, ngay tại trung tâm Caracas của Venezuela, khi gần 200 người Mỹ ưu tú nhất của chúng ta tiến vào trung tâm Caracas - có vẻ như các hệ thống phòng không của Nga đã không hoạt động hiệu quả cho lắm, phải không”, ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết thêm: “Vào trung tâm Caracas, và bắt giữ một nhân vật đã bị truy tố để hỗ trợ cho hoạt động thực thi pháp luật, mà không có một người Mỹ nào thiệt mạng”.

Trước đó, Lầu Năm Góc cho biết có 150 máy bay tham gia cuộc đột kích, nhưng chưa từng công bố số lượng quân nhân Mỹ có mặt trên thực địa tại Venezuela trong chiến dịch đưa Tổng thống Maduro ra khỏi đất nước. Các quan chức cho biết cuộc đột kích có sự tham gia của các binh sĩ tinh nhuệ Delta Force của Lục quân Mỹ và một đơn vị của FBI.

Ông Hegseth cho biết thêm: “Ông ấy (Tổng thống Maduro) không biết họ sẽ đến cho đến khoảng 3 phút trước khi họ xuất hiện. Thực tế là, vợ ông ấy đã nói: “Em nghĩ là em nghe thấy tiếng máy bay ở bên ngoài”.

Theo các nguồn thạo tin, sau nhiều tháng lên kế hoạch và chuẩn bị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/1 đã ra lệnh tiến hành chiến dịch đột kích vào Venezuela, bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro tại nơi ở được cho là bên trong một khu phức hợp quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt.

Chiến dịch chỉ kéo dài khoảng hơn 2 giờ đồng hồ và lực lượng Mỹ sau đó áp giải vợ chồng ông Maduro sang New York. Giới chức Mỹ khẳng định hiện tại không có lực lượng quân sự nào của Mỹ trong lãnh thổ Venezuela.

Tuy nhiên, sau chiến dịch, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ “không e ngại việc đưa bộ binh xuống mặt đất nếu chúng tôi buộc phải làm vậy”.

Trợ lý cấp cao Nhà Trắng Stephen Miller mô tả sự can dự của Mỹ tại Venezuela là một “chiến dịch quân sự đang diễn ra”, trái ngược với lập luận trước đó của chính quyền rằng việc bắt giữ ông Maduro chỉ là một hành động thực thi pháp luật.

“Đây là một chiến dịch quân sự đang hoạt động và vẫn đang tiếp diễn của Mỹ. Và vì vậy, dĩ nhiên chúng tôi là bên đặt ra các điều khoản và điều kiện”, ông nói.

Ông Miller nhấn mạnh, Mỹ là bên hoàn toàn kiểm soát Venezuela, phần lớn nhờ vào mối đe dọa về việc tiếp tục sử dụng sức mạnh quân sự. “Chúng tôi vẫn có một hạm đội khổng lồ, lực lượng hải quân của chúng tôi, hiện diện tại đó”, ông cho biết.

Tổng thống Trump nói với NBC News rằng ông coi mình là người đang nắm quyền kiểm soát Venezuela, trong bối cảnh vẫn còn nhiều câu hỏi về việc ai thực sự đang điều hành đất nước này.

Ông Trump trước hết nêu tên một nhóm quan chức cấp cao của Mỹ với “những chuyên môn khác nhau” đang tham gia, gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và Phó Tổng thống JD Vance. Tuy nhiên, khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai rằng rốt cuộc ai là người nắm quyền chỉ huy, ông Trump trả lời: “Tôi”.