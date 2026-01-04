Xác minh hướng dẫn viên thuyết minh sai nội dung tại di tích Lam Kinh

Trên mạng xã hội lan truyền clip do du khách ghi lại tại chính điện Lam Kinh, thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Trong clip, nữ hướng dẫn viên khi thuyết minh về công trình Chính điện Lam Kinh có nội dung nhắc tới nhà Tây Sơn.

Clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, thậm chí gây nhiều tranh cãi và phản ứng gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội.

Nữ hướng dẫn viên có lời thuyết minh không chính xác tại chính điện Lam Kinh (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngày 4/1, đại diện Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin liên quan đến clip nói trên.

Theo vị đại diện, người phụ nữ xuất hiện trong clip tên P., là hướng dẫn viên thuyết minh của Ban Quản lý di tích. Tuy nhiên, sự việc xảy ra vào thời điểm mùa hè năm 2024, không phải mới đây.

“Sau khi nắm bắt sự việc, đơn vị đã vào cuộc xác minh, làm rõ và yêu cầu hướng dẫn viên liên quan làm bản tường trình. Đây có thể là sai sót cá nhân trong quá trình hướng dẫn du khách tham quan.

Đơn vị cũng đã yêu cầu nữ hướng dẫn viên tạm thời dừng công việc thuyết minh. Trong các bài thuyết minh đã được ban quản lý phê duyệt không có nội dung như hướng dẫn viên nêu trong clip”, vị đại diện thông tin.

Chính điện Lam Kinh (Ảnh: Thanh Tùng).

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (còn gọi là Lam Sơn), trước đây thuộc huyện Thọ Xuân, nay thuộc xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là quê hương của Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Đây là nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh (1418-1428), đồng thời là nơi thờ cúng tổ tiên và an nghỉ vĩnh hằng của các hoàng đế, hoàng thái hậu vương triều Hậu Lê.

Năm 1962, Di tích lịch sử Lam Kinh được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Ngày 27/9/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận Di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh là Di tích Quốc gia đặc biệt.