Bên trong lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới ở Cáp Nhĩ Tân

Lễ hội Băng tuyết Cáp Nhĩ Tân mùa 2025-2026 khởi động bằng Harbin Ice-Snow World (tạm dịch: Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân), sự kiện băng tuyết lớn nhất thế giới.

“Thành phố băng” khai trương ngày 17/12/2025, rộng khoảng 1,2 triệu m², sử dụng 400.000m³ băng tuyết, với chủ đề “Băng tuyết, thế giới cổ tích”, theo China Daily.

Lễ hội bổ sung nhiều cảnh quan mới, sân khấu ngoài trời và một công trình rộng tới 5.000m² được nâng bằng khí nén, cùng công nghệ chiếu sáng thông minh và tương tác AI để tạo trải nghiệm hấp dẫn hơn cho du khách quốc tế.

Cáp Nhĩ Tân là một thành phố lớn ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, dễ tiếp cận bằng máy bay, tàu cao tốc và tàu thường từ các thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải.

Khi đến thành phố, du khách có thể di chuyển bằng taxi, xe buýt hoặc tàu điện ngầm tới các khu lễ hội. Chẳng hạn, tuyến metro số 2 có thể đưa du khách tới ga gần Harbin Ice-Snow World.

Chi phí tham quan các khu chính của Lễ hội Băng tuyết Cáp Nhĩ Tân có sự khác nhau tùy địa điểm. Trong đó, vé vào Harbin Ice-Snow World - khu “thành phố băng” lớn nhất lễ hội - thường dao động khoảng 300-350 nhân dân tệ/người lớn (khoảng 1,1-1,4 triệu đồng), tùy thời điểm cao hay thấp điểm.

Sun Island Snow Expo, nơi trưng bày các tác phẩm điêu khắc tuyết quy mô lớn, có mức vé khoảng 198 nhân dân tệ/người (khoảng 750.000 đồng).

Ngoài tiền vé, du khách còn phải tính thêm các khoản chi cho di chuyển trong thành phố, lưu trú, ăn uống và đặc biệt là trang phục giữ ấm, bởi nhiệt độ mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân thường xuống rất thấp.

Bên cạnh việc chiêm ngưỡng những công trình băng khổng lồ rực rỡ ánh đèn về đêm, lễ hội còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn. Du khách có thể trượt băng và trượt tuyết trên các sân băng được chuẩn bị sẵn, thử sức với các máng trượt băng siêu dài hay tham gia các chương trình nghệ thuật ánh sáng và biểu diễn ngoài trời độc đáo.

Những khu trưng bày tuyết lớn như ở Sun Island thường có các tác phẩm nghệ thuật tương tác, giúp du khách có thể chụp ảnh và khám phá những mô hình lớn.

Ngoài ra, lễ hội còn có các trò chơi mùa đông và hoạt động gia đình, tạo không khí sôi động và đa dạng cho du khách ở mọi lứa tuổi.

Lễ hội Băng tuyết Cáp Nhĩ Tân bắt nguồn từ truyền thống “Ice Lantern Show” (tạm dịch: Lễ hội đèn lồng băng) năm 1963 tại Cáp Nhĩ Tân, ban đầu là sự kiện địa phương với đèn lồng băng và các tác phẩm nhỏ.

Sau một thời gian gián đoạn, lễ hội được khôi phục từ năm 1985 và phát triển thành sự kiện quốc tế quy mô lớn có hàng triệu du khách tham gia mỗi mùa.