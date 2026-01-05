Vụ hướng dẫn viên thuyết minh sai: Do nói vấp và áp lực thời gian

Ngày 5/1, đại diện Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã nhận được bản tường trình của hướng dẫn viên T.T.P. - người có lời thuyết minh sai lệch về lịch sử chính điện Lam Kinh, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn, Thanh Hóa).

Theo chị P., sự việc xảy ra vào tháng 4/2024. Trong quá trình thuyết minh về lịch sử Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh và các biến cố liên quan, do thiếu tập trung cùng áp lực muốn truyền tải nhiều thông tin trong thời gian ngắn, chị đã nói vấp, dẫn đến sự nhầm lẫn đáng tiếc về mặt ngôn từ.

Nữ hướng dẫn viên có lời thuyết minh không chính xác tại chính điện Lam Kinh (Ảnh: Cắt từ clip mạng xã hội).

Chị P. khẳng định đây là cách diễn đạt sai trong lúc trình bày, không phải quan điểm cá nhân hay sự thiếu tôn trọng đối với triều đại Tây Sơn - một triều đại có công lao to lớn trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

“Tôi nhận thức sâu sắc rằng phát ngôn của mình đã gây ra sự hiểu lầm lớn, làm sai lệch bản chất lịch sử và gây bức xúc cho những người yêu lịch sử dân tộc. Lỗi sai này ảnh hưởng trực tiếp đến Ban, ngành, đơn vị công tác và hình ảnh của người làm công tác truyền bá văn hóa”, chị P. nêu trong bản tường trình.

Nữ hướng dẫn viên cũng gửi lời xin lỗi cộng đồng mạng - những người đã thẳng thắn chỉ ra sai sót.

"Tôi xin tiếp thu mọi ý kiến góp ý, phê bình, cam kết cẩn trọng hơn trong từng lời nói và kiểm soát chặt chẽ nội dung thuyết minh trong thời gian tới. Tôi hứa sẽ trau dồi, học tập kỹ lưỡng hơn về kiến thức lịch sử để không lặp lại sai lầm tương tự”, nội dung bản tường trình nêu rõ.

Ngai Vua dát vàng tại chính điện Lam Kinh (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, mạng xã hội lan truyền clip do du khách ghi lại tại chính điện Lam Kinh. Trong clip, nữ hướng dẫn viên thuyết minh về công trình này có nhắc đến triều đại Tây Sơn với cách diễn đạt gây tranh cãi.

Clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, gây ra nhiều ý kiến trái chiều và phản ứng gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội.

Sau khi nắm bắt sự việc, Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu nữ hướng dẫn viên viết bản tường trình, đồng thời tạm dừng công việc thuyết minh.

Chính điện Lam Kinh (Ảnh: Thanh Tùng).

Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (còn gọi là Lam Sơn), trước đây thuộc huyện Thọ Xuân, nay thuộc xã Lam Sơn, là quê hương của Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Đây là nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh (1418-1428), đồng thời là nơi thờ cúng tổ tiên và an nghỉ của các hoàng đế, hoàng thái hậu vương triều Hậu Lê.

Năm 1962, Di tích lịch sử Lam Kinh được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Ngày 27/9/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận Di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh là Di tích quốc gia đặc biệt.