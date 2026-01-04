Hà Giang đông và tắc ngoài sức tưởng tượng, nhiều khách phải quay đầu

Ngày 2/1, khi đưa đoàn khách tới cột cờ Lũng Cú thuộc xã Lũng Cú, Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), anh Hoàng Văn Huy (Hoàng Diệu Đế) thấy cảnh tượng đông và tắc ngoài sức tưởng tượng.

Ô tô và xe máy di chuyển tới đây phải để xe bên dưới rồi mua vé đi xe điện lên chân cột cờ Lũng Cú.

Khách chen chân không còn chỗ trống khi lên cột cờ Lũng Cú (Ảnh: Hoàng Văn Huy).

Nhiều người tuy đã mua được vé, nhưng phải chờ cả tiếng vẫn chưa đi được. Thấy cảnh tượng này, nhóm khách trong đoàn của anh Huy quyết định đi bộ 1.000 bậc để lên đỉnh cột cờ.

Dự tính cảnh đông đúc vẫn còn tiếp diễn trong những ngày nghỉ, từ 7h ngày 3/1, đoàn khách của anh Huy đã có mặt tại sông Nho Quế để trải nghiệm đi thuyền trên sông. Do tới sớm, đoàn khách di chuyển thuận lợi. Tuy nhiên tới 10h khi quay trở lại, anh Huy thấy cảnh kẹt cứng.

Anh Minh, hướng dẫn viên đưa đoàn tới bến sông Nho Quế, cho biết, tình trạng tắc nghẽn tại điểm du lịch này bắt đầu từ ngày 2/1. Hàng trăm khách đứng chờ đợi ở điểm bán vé xuống sông. Khách chờ cả tiếng để mua vé, sau đó tiếp tục xếp hàng chờ thêm quãng thời gian dài tương tự mới được xuống thuyền.

Dốc Thẩm Mã ở Hà Giang không còn chỗ trống (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

"Nhiều khách phải chờ lâu, mệt và đói nên quyết định trở về không đi nữa", anh Minh nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Phong Sơn - Phó giám đốc điều hành HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Du lịch Tu Sản, đơn vị khai thác tàu du lịch vận chuyển khách tham quan trên sông Nho Quế - cho biết, năm nay lượng khách tới điểm du lịch này cơ bản tăng khoảng 15% đến 20% so với các kỳ nghỉ lễ trước.

Theo ông Sơn, có nhiều lý do khiến khách tăng đột biến. Hiện tuyến đường di chuyển xuống sông Nho Quế được lưu thông. Ngoài ra, các đơn vị điều hành có những thay đổi cải cách trong việc điều hành, điều tiết, thuận lợi cho việc di chuyển của du khách.

Trong dịp nghỉ lễ 4 ngày Tết Dương lịch vừa qua, bến thuyền sông Nho Quế có lượng khách cao điểm rơi vào 2 ngày là 2/1 và 3/1. Trung bình lượng khách đều trên 5.000 lượt người mỗi ngày.

Ông nhận định, hạ tầng thiết kế chưa thể đáp ứng lượng khách hàng nghìn người cùng lúc nên xảy ra tình trạng tắc nghẽn cục bộ.

Tuy nhiên, đơn vị phối hợp với đơn vị thủy điện và các bên có liên quan để giải quyết tại chỗ, đồng thời tăng cường nhân lực từ điểm bán vé tới điều phối tàu thuyền ra vào bến an toàn, tránh để khách phải chờ đợi quá lâu.

Đường lên đồn biên phòng Lũng Cú chật kín xe di chuyển (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

"Các anh em trong ban quản lý cũng giải thích với khách vì lượng người tới đây quá đông nên mong nhận được sự thông cảm. Nhiều khách cũng hiểu và thông cảm nên vui vẻ chờ đợi", ông Sơn thông tin.

Tương tự, tại Lũng Cú, lượng khách trong những ngày qua cũng tăng đột biến. Theo thông tin từ chính quyền, địa phương đón hơn 3.000 lượt khách/ngày với hơn 1.000 phòng tại các cơ sở lưu trú được chốt từ trước đó cả tháng. Một số khách không đặt trước phòng, tới nơi không còn chỗ ở phải di chuyển tới địa điểm khác để tìm kiếm.

Sáng 3/1, lễ hội hoa mai anh đào Lũng Cú lần đầu tiên được tổ chức, trở thành tâm điểm của cao nguyên đá. Khu vực quanh cột cờ Lũng Cú, thôn Lô Lô Chải chật kín du khách check-in giữa sắc hồng rực rỡ của hoa.