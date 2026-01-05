Cầm 5 triệu tự lái xe đi Cao Bằng: Tuyệt chiêu du lịch rẻ cho nhà 4 người

Trong vài năm trở lại đây, xu hướng du lịch tự lái (road trip) ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn nhờ tính chủ động và tối ưu ngân sách. Gia đình chị Tạ Thu Hằng (SN 1995, Phú Thọ) cũng không nằm ngoài xu hướng này.

Với tổ ấm nhỏ gồm hai vợ chồng và 2 con, thay vì chịu áp lực chi phí từ vé máy bay hay phụ thuộc lịch trình xe khách, anh chị ưu tiên sử dụng chính chiếc ô tô của gia đình để thực hiện các hành trình xa.

Một chuyến đi 4 ngày tự lái tại Cao Bằng của gia đình chị Hằng có chi phí khoảng 5 triệu đồng, trung bình chưa đến 1,3 triệu đồng mỗi ngày (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đi Cao Bằng 4 ngày 3 đêm với ngân sách chỉ 5 triệu đồng

Nhiều người sẽ ngỡ ngàng khi nghe đến con số 4 triệu đồng cho một hành trình kéo dài 4 ngày 3 đêm tại Cao Bằng cho cả nhà 4 người. Với quãng đường di chuyển hơn 500km cả đi lẫn về cộng thêm địa hình đèo dốc, mức chi phí này đòi hỏi quản trị tài chính cực kỳ khéo léo từ phía chị Hằng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, để giữ được mức giá này, chị tập trung vào việc tối ưu hóa ba khoản chi lớn nhất là lưu trú, ăn uống và xăng xe.

Về nơi ở, thay vì chọn khách sạn sang trọng ngay trung tâm thành phố, gia đình chị ưu tiên các homestay bản địa với mức giá chỉ khoảng 600.000 đồng một đêm cho phòng gia đình.

"Mục tiêu của tôi là khám phá, nên chỗ nghỉ chỉ cần thoải mái, sạch sẽ là đủ. Việc tiết kiệm tiền phòng giúp gia đình có thêm ngân sách để thưởng thức những món đặc sản địa phương chất lượng hơn", chị Hằng cho biết.

Gia đình chị Hằng cùng một số gia đình họ hàng, người thân tự chuẩn bị đồ ăn trong các chuyến du lịch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về ăn uống, chị Hằng cho biết gia đình áp dụng chiến lược phân bổ chi tiêu khá rõ ràng theo từng bữa. Bữa sáng, cả nhà thường dùng ngay tại homestay với các món đơn giản như mì trứng, bánh cuốn địa phương hoặc tự chuẩn bị sẵn từ trước để tiết kiệm chi phí.

Vào bữa trưa, gia đình ưu tiên các quán ăn bình dân ven đường, tiêu chí nhanh gọn, phù hợp khẩu vị của trẻ nhỏ, với mức chi trung bình khoảng 200.000 đồng cho 4 người.

Bên cạnh đó, trong những ngày di chuyển nhiều hoặc khi dừng chân tại các khu vực vắng hàng quán, chị Hằng thường chuẩn bị sẵn thực phẩm và mang theo bếp mini để tự nấu ăn, giúp gia đình chủ động bữa ăn và hạn chế phát sinh chi phí.

Bữa tối là thời điểm gia đình chi tiêu “thoáng tay” hơn để thưởng thức các đặc sản vùng cao như cá suối, lợn mán, với mức trung bình từ 600.000 đến 800.000 đồng mỗi bữa.

Chi phí xăng xe và phí cầu đường cho toàn bộ hành trình vào khoảng 1,5 triệu đồng, trong khi tiền lưu trú homestay trong 3 đêm chỉ khoảng 650.000 đồng.

Nhờ chủ động phương tiện và chuẩn bị sẵn đồ ăn khô, nước uống từ nhà, tổng chi phí cho chuyến du lịch tự lái kéo dài 4 ngày của gia đình chị Hằng chỉ dao động quanh mức 5 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với nhiều hình thức du lịch gia đình khác.

Bí quyết đi từ sáng sớm: Tránh kẹt xe, đỡ tốn tiền khách sạn

Theo chị Hằng, du lịch tự lái không chỉ là câu chuyện tiết kiệm chi phí mà còn là cách tối ưu thời gian và trải nghiệm cho cả gia đình.

“Nguyên tắc gần như không thay đổi của nhà tôi là luôn xuất phát rất sớm, khoảng 4-5h sáng. Đi sớm giúp tránh kẹt xe, đỡ mệt và tiết kiệm nhiên liệu đáng kể”, chị nói.

Xuất phát từ sáng sớm là bí quyết giúp gia đình chị Hằng tránh kẹt xe và tiết kiệm chi phí (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Hằng cho rằng, việc đi sớm còn giúp gia đình “lãi” thêm thời gian vui chơi. “Khi đến nơi từ đầu ngày, cả nhà có thể nghỉ ngơi, tham quan thoải mái mà không cần thuê thêm phòng từ hôm trước. Với gia đình có con nhỏ, điều này rất quan trọng”, chị nói.

Nói về lợi thế lớn nhất của du lịch tự túc, chị Hằng nhấn mạnh yếu tố chủ động. “Nhờ chiếc xe gia đình, chúng tôi hoàn toàn làm chủ thời gian và không gian của mình. Mỗi chuyến đi trở nên nhẹ nhàng hơn, chi phí cũng được kiểm soát rất rõ ràng, đúng kiểu “ngon - bổ - Frẻ”, chị tâm sự.

Theo chị Hằng, việc sử dụng xe cá nhân giúp gia đình tránh được gánh nặng chi phí di chuyển, nhất là vào mùa cao điểm. “Nếu đi máy bay, riêng tiền vé cho 4 người có thể lên tới 15-20 triệu đồng. Trong khi đó, đi xe nhà tôi chỉ tốn tiền xăng và phí cầu đường, thường chỉ bằng khoảng 1/5 số tiền ấy. Chưa kể, có xe sẵn tại điểm đến cũng tiết kiệm thêm được tiền taxi hay thuê xe máy”, chị phân tích.

Nhờ cách làm này, gia đình chị từng có nhiều chuyến đi với chi phí rất thấp. “Có chuyến cắm trại ở hồ Đồng Đò, cả nhà tự chuẩn bị đồ ăn, mang theo lều để cắm trại, sinh hoạt hoàn toàn tự túc nên tổng chi phí chỉ khoảng 2-3 triệu đồng cho 2 ngày 1 đêm”, chị kể.

Cách làm này không chỉ mang lại trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, tạo thêm không gian sinh hoạt chung cho các thành viên, mà còn giúp chi phí lưu trú giảm đi đáng kể, thậm chí chỉ bằng một phần nhỏ so với việc thuê khách sạn hoặc homestay.

Gia đình chị Hằng cùng một số gia đình họ hàng, người thân tự chuẩn bị đồ ăn để mang đi cắm trại trong các chuyến du lịch tự lái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Song song với yếu tố tiết kiệm, vấn đề an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. “Gia đình tôi luôn kiểm tra kỹ thuật xe trước mỗi chuyến đi và luân phiên lái sau mỗi 2-3 tiếng. Đặc biệt trên các cung đường đèo núi, chỉ người có kinh nghiệm mới trực tiếp cầm lái, tuyệt đối không chủ quan”, chị nhấn mạnh.

Sự chủ động của hình thức du lịch tự lái cho phép gia đình dễ dàng thay đổi lịch trình, thay vì bị bó buộc theo kế hoạch cố định như các tour du lịch truyền thống.

Khép lại mỗi chuyến đi, điều quý giá nhất mà gia đình chị Hằng nhận được không chỉ là những bức ảnh đẹp hay đặc sản mang về, mà còn là sự gắn kết giữa các thành viên.

“Có những quãng đường dài, cả nhà chỉ ngồi trên xe trò chuyện, nghe nhạc và ngắm cảnh. Đó là điều mà không phải hình thức du lịch nào cũng mang lại được”, chị Hằng chia sẻ.

Với chị, du lịch tự lái bằng xe gia đình không chỉ là lựa chọn tiết kiệm, mà còn là cách vun đắp hạnh phúc gia đình một cách bền vững và chủ động.